FenerbahÃ§e Volkan Demirel ile yeniden anlaÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, tecrÃ¼beli kaleci Volkan Demirel ile yeniden anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Fenerbahçe, sözleÅŸmesi sona eren tecrübeli kaleci Volkan Demirel ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±.



SarÄ±-lacivertli kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada "2002-2003 futbol sezonundan bu yana futbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formasÄ±nÄ± baÅŸarÄ± ve özveriyle terleten kaptanÄ±mÄ±z Volkan Demirel'le, yeni sözleÅŸme imzalanmasÄ± konusunda anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Volkan Demirel'le imzalanan yeni sözleÅŸmenin camiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile baÅŸarÄ± ve ÅŸampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 10:53

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