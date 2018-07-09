Soma KatliamÄ± davasÄ± ertelendi

301 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±nda karar duruÅŸmasÄ± bugÃ¼n yapÄ±lacaktÄ± ancak duruÅŸma Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±nda karar duruÅŸmasÄ± bugün yapÄ±lacaktÄ± ancak hakimlerden birinin rahatsÄ±zlanmasÄ± nedeniyle duruÅŸma 11 Temmuz ÇarÅŸamba gününe ertelendi.

13 MayÄ±s 2014'teki katliama iliÅŸkin davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecekti.

DuruÅŸma öncesi madenci aileleri, siyasi parti ve kitle örgütleri üyeleri Akhisar GarÄ± önünde toplandÄ± ve "UnutmadÄ±k, unutturmayacaÄŸÄ±z" pankartÄ± açtÄ±.

DuruÅŸmanÄ±n ertelenmesine gerekçe olarak hakimlerden TuÄŸÅŸad BuÄŸra KÄ±yak'Ä±n rahatsÄ±zlanmasÄ± gösterildi. DuruÅŸmaya atanan yedek hakimin iddianameye yeterince vakÄ±f olmamasÄ±nÄ±n sonuca etki edebileceÄŸi vurgulandÄ±.

Aileler, mahkeme baÈ™kanÄ±na tepki gösterirken salonda "Hak hukuk adalet", "Soma'nÄ±n hesabÄ± sorulacak" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Mahkeme çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda da ailelerin, avukatlarÄ±n ve duruÅŸmaya katÄ±lanlarÄ±n tepkileri devam etti.

#Scope'ta CANLI: Soma KatliamÄ± ile ilgili davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± üye hakimin “rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±” nedeniyle ertelendi. https://t.co/Q4pz76E4YM — ahmet ÅŸÄ±k (@sahmetsahmet) 9 Temmuz 2018

(Manisa/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 10:17

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