Japonya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda 134 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Japonya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 134'e Ã§Ä±ktÄ±, en az 50 kiÅŸi de kayboldu.

Japonya'nÄ±n batÄ±sÄ± ile orta kesimini etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sel ve toprak kaymalarÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 134'e çÄ±ktÄ±.

Japonya Hükümet Sözcüsü YoÅŸihide Suga, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 134'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en az 50 kiÅŸinin kaybolduÄŸunu bildirdi.

Arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayÄ±sÄ±nÄ±n 75 bine yükseltildiÄŸini kaydeden Suga, arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na 80 helikopterin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Suga, selle mücadelede özel görev komitesinin oluÅŸturulduÄŸunu ve 18 milyon dolarlÄ±k bir bütçenin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

19 vilayette 5,9 milyon kiÅŸi için tahliye emri çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sel ve toprak kaymalarÄ±ndaki can kayÄ±plarÄ± HiroÅŸima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Åžiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yaÅŸanan sel felaketi nedeniyle BaÅŸbakan Åžinzo Abe Avrupa ve OrtadoÄŸu'ya yapacaÄŸÄ± geziyi ertelemiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:44

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