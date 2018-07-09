Japonya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Japonya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 100'Ã¼ buldu.

Japonya'nÄ±n batÄ±sÄ± ile orta kesimini etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sel ve toprak kaymalarÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 100'e çÄ±ktÄ±.

YangÄ±n ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayÄ±sÄ±nÄ±n 73 bine yükseltildiÄŸini, tahliye merkezlerinde kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 23 bin olduÄŸunu bildirdi.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediÄŸini, otoyollarÄ±n sel sularÄ±yla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birçok yerde tren seferlerinin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Sel ve toprak kaymalarÄ±ndaki can kayÄ±plarÄ±, HiroÅŸima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Åžiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yaÄŸÄ±ÅŸlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5,9 milyona çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 08:51

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