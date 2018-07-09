Paulinho, Ã‡in'e dÃ¶ndÃ¼

BrezilyalÄ± milli futbolcu Paulinho, geÃ§tiÄŸimiz sezon transfer olduÄŸu Barcelona tarafÄ±ndan eski takÄ±mÄ± Guangzhou Evergrande'ye kiralandÄ±.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande, eski futbolcusu BrezilyalÄ± Paulinho'yu bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak renklerine baÄŸladÄ±.

Barcelona Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, geçen sene Guangzhou Evergrande'den 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katÄ±lan 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun satÄ±n alma opsiyonuyla bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak Çin ekibine gönderildiÄŸi bildirildi.

Paulinho, 2015'te transfer olduÄŸu Guangzhou Evergrande ekibiyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 95 maçta 27 gol kaydetmiÅŸti. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren BrezilyalÄ± futbolcu, Ä°spanyol ekibiyle 49 maça çÄ±kÄ±p 9 kez rakip fileleri havalandÄ±rdÄ±.

Paulinho, 2018 Dünya KupasÄ±'nda da Brezilya'nÄ±n formasÄ±nÄ± giydi.

2013'te Corinthians'tan Tottenham Hotspur'a transfer olan Paulinho, 2015'te Çin'in yolunu tutmuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz sezonun baÅŸÄ±nda Barcelona'ya gelerek sürpriz bir transfere imza atan Paulinho, ikinci sürprizi Barça'dan ayrÄ±larak yaptÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 08:38

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