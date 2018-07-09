TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen tren kazalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ya da yaralandÄ±. KazalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme gelen ihmaller sonra unutuldu.

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen tren kazalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ya da yaralandÄ±. KazalarÄ±n ardÄ±ndan, tren yollarÄ±ndaki ihmaller, bakÄ±mzÄ±klar ya da Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± gÃ¼ndeme geldi, soruÅŸturmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ancak kazalar unutulunca, ihmaller de unutuldu.

Ä°ÅŸte, TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen ve can kaybÄ± yaÅŸanan tren kazalarÄ±:

1990 - PolatlÄ± Ä°ki yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 49 yaralÄ±

1992 - MuÅŸ'ta raylarÄ±n sÃ¶kÃ¼lmesi nedeniyle tren nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼: 5 Ã¶lÃ¼, 41 yaralÄ±

1995 - UlukÄ±ÅŸla'da ray otobÃ¼sÃ¼ yÃ¼k vagonlarÄ±na Ã§arptÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 30 yaralÄ±

1998 - EskiÅŸehir'de BaÅŸkent Ekspresi raydan Ã§Ä±ktÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 18 yaralÄ±

2002 - Temelli'de yolcu treni raydan Ã§Ä±ktÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±

2004 - HÃ¼kÃ¼metin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren projesi faciaya yol aÃ§tÄ±. Ä°stanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri KaraosmanoÄŸlu Ekspresi, Sakarya Pamukova Mekece yakÄ±nlarÄ±nda kaza yaptÄ±. 41 Ã¶lÃ¼, 89 yaralÄ±.

Ã–lÃ¼me gÃ¶nderdi

2004 - TavÅŸancÄ±'dal iki yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 8 Ã¶lÃ¼, 88 yaralÄ±

HÄ±zlÄ± tren aÃ§Ä±lmadan kaza yaptÄ±

6 Temmuz 2015 - Sivasâ€™Ä±n Kangal ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda 2 yÃ¼k treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yaÅŸanan kazada 1 makinist Ã¶ldÃ¼, 1 makinist ise yaralandÄ±.

BTS: Kaza, tren ÅŸefi uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n sonucu

6 MayÄ±s 2017 - Ankara-KÄ±rÄ±kkale hattÄ±nda ilaÃ§lama yapan trenin vagonu devrildi. Vagonun altÄ±nda kalan iÅŸÃ§ilerden biri yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Ä°laÃ§lama yapan tren vagonu devrildi: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

4 AÄŸustos 2017 - ElazÄ±ÄŸ'da yÃ¼k treni devrildi: 2 makinist yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°ki makinist gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re Ã¶lÃ¼me yollandÄ±

8 Temmuz 2018 - TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yolcu treni devrildi. 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 73 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 73 kiÅŸi yaralandÄ±

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 01:05

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