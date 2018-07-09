AÅŸÄ±larÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼nyada neler olurdu?

AÅŸÄ±lar olmasaydÄ± hangiÂ hastalÄ±klar ortaya Ã§Ä±kardÄ±? Bill & Melinda Gates Fonu, AÅŸÄ± DaÄŸÄ±tÄ±mÄ± YÃ¶neticisi Orin Levine cevapladÄ±.

Poppie MPHUTHING

AÅŸÄ± stoklarÄ± bir gecede bitseydi neler olurdu?

Bir ebeveyn olarak dehÅŸete kapÄ±lÄ±rdÄ±m. Bir uzman olarak ise, fazla mesai yapardÄ±m. Çünkü bu durumun sonucu, önlenebilir hastalÄ±klardan gereksiz ÅŸekilde acÄ± çeken milyonlarca kadÄ±n, çocuk ve yetiÅŸkin olacaktÄ±r.

AÅŸÄ±larÄ±n yapabildiÄŸi ÅŸeylerden biri de hastalÄ±klarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Åžimdiye kadar, çiçek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±k ve çocuk felcini ortadan kaldÄ±rmaya çok yakÄ±nÄ±z. Bu, sadece aÅŸÄ±larÄ±n kullanÄ±lmasÄ±yla mümkün olur ve tüm dünyanÄ±n yararlanabilmesi için aÅŸÄ±larÄ±n herkes tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± gerekir.

AÅŸÄ±lar olmasaydÄ± kimler en yüksek risk altÄ±nda olurdu?

Bu hastalÄ±klar ilk önce savunmasÄ±z insanlarÄ± seçer. Bu yüzden bebekler ve küçük çocuklar ilk sÄ±rada olurdu. SavunmanÄ±n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± bir sonraki gruptaki insanlar, yetersiz beslenenler ya da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sorunlarÄ± olan kiÅŸilerle yaÅŸayan insanlar olurdu.

SanÄ±rÄ±m bu hastalÄ±klarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n ölümcül olduÄŸunu hatÄ±rlamalÄ±yÄ±z. Menenjit, bir gün önce ne kadar enerjik olursa olsun spor takÄ±mÄ±nÄ±n genç kaptanÄ±nÄ± öldüren ya da bir organÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan bir hastalÄ±k türüdür. Rahim aÄŸzÄ± ve karaciÄŸer kanseri, kanserin geliÅŸmesi uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ± halde geri gelebilecek yÄ±kÄ±cÄ± hastalÄ±klardÄ±r. Åžimdi aÅŸÄ±lar sayesinde bunlar, kontrol etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve geri gelebilecek olan iki ÅŸeydir.

Bu hastalÄ±klarÄ±n tehlikesi konusundaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n, zengin dünya ülkelerindeki kayÄ±tsÄ±zlÄ±k nedeniyle önemli olduÄŸunu belirttiniz. AÅŸÄ± bilinci neden yoksul bölgelerde önemlidir?

Evet, size bunun harika bir örneÄŸini vereyim. Afrika’da bakteriyel menenjit salgÄ±nlarÄ±ndan çok etkilenen ve adÄ±na “Menenjit Kemeri” de denen bir bölge var. BurasÄ±, Afrika’nÄ±n kuru bölgesinde bulunan ve her üç ila beÅŸ yÄ±lda bir büyük bakteriyel menenjit salgÄ±nlarÄ±na yatkÄ±n olan bir kemer. Ve ÅŸimdi, birçok insanÄ±n sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonucu olarak, bir Hint aÅŸÄ± üreticisi, bu salgÄ±nÄ±n sebebi için özel olarak bir aÅŸÄ± üretti. YaygÄ±n kullanÄ±mÄ± Gavi finansmanÄ± tarafÄ±ndan desteklenen bu aÅŸÄ± sayesinde, Afrika’dan gelen salgÄ±n menenjite sebep olan etmenleri neredeyse ortadan kaldÄ±rdÄ±k. Bu, hastalÄ±ktan etkilenen ülkelerde yapÄ±lan büyük kampanyalar sayesinde gerçekleÅŸti. Bu kampanyalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman insanlar, ailelerinin salgÄ±n menenjite karÅŸÄ± aÅŸÄ± olduklarÄ±ndan emin olabilmek için 40 derece ve üstü sÄ±caklÄ±klarda saatlerce bekliyordu. Çünkü o topluluktaki herkes menenjitten etkilenmiÅŸti. Bu aile ve ebeveynlerin her biri, bu korumayÄ± elde etmenin ne kadar önemli olduÄŸunu biliyordu.

FotoÄŸraf: Pixabay

AÅŸÄ±lar olmasaydÄ± hangi hastalÄ±klar ortaya çÄ±kardÄ±?

Neredeyse dünyanÄ±n herhangi bir yerinde çocuk felci virüsünden felç olan tek bir kiÅŸinin dahi olmadÄ±ÄŸÄ± bir noktaya geldik. AÅŸÄ±lar olmasaydÄ±, çocuk felci geri gelirdi ve bugün engelleyebileceÄŸimiz bir virüs tarafÄ±ndan felç edilen gereksiz sayÄ±da insanÄ±mÄ±z olurdu. Ä°nsanlarÄ± yalnÄ±zca öldürmek ya da engelli bÄ±rakmakla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayan fakat onlarÄ±n kalbinde bir korku yaratan salgÄ±n hastalÄ±klar da yeniden ortaya çÄ±kardÄ±.

KÄ±zamÄ±k aÅŸÄ±sÄ± olmayan bir dünya düÅŸünün. Bu hastalÄ±k hÄ±zla yayÄ±lacaktÄ±. AÅŸÄ± olmadan her yerde kÄ±zamÄ±ÄŸa karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± düÅŸürdüyseniz, hÄ±zla insanlarÄ±n %80’inin (veya daha fazlasÄ±nÄ±n) kÄ±zamÄ±k enfeksiyonu olacaÄŸÄ± büyük salgÄ±nlar yaratÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu insanlarÄ±n ÅŸiddetli ateÅŸ ve döküntüleri olacaktÄ±. BirçoÄŸu hastaneye kaldÄ±rÄ±lacak, bazÄ±larÄ± ölecek ve bazÄ±larÄ±nÄ±n körlük gibi yaÅŸam boyu engelleri olacaktÄ±.

Bu tür hastalÄ±klarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sosyal ortamÄ± düÅŸünün: Ä°nsanlarÄ±n baÅŸka insanlarla iletiÅŸim kurmaktan korktuÄŸu ve ebeveynlerin çocuklarÄ±nÄ± baÅŸka çocuklarla oynamaktan geri çektiÄŸi bir sosyal ortam. Bunun gibi bir dönemi görmek için zamanÄ± fazla geriye almamÄ±za gerek yok. Amerika BirleÅŸik Devletleri’nde 1950’li yÄ±llarda, henüz çocuk felci aÅŸÄ±sÄ± bulunmamÄ±ÅŸtÄ± ve durum anlatÄ±landan çok da farklÄ± deÄŸildi. Bir çocuk felci vakasÄ± olduÄŸunda, yüzme havuzunu kapattÄ±lar ve çocuklar içeride kaldÄ±. Bizim garantisini verdiÄŸimiz ÅŸey, aÅŸÄ± korumasÄ±nÄ±n insanlarla iletiÅŸim kurma özgürlüÄŸü saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸÄ±lar tarafÄ±ndan önlenebilen hastalÄ±klarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± korku ile yaÅŸayan insanlardan bu hastalÄ±klarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r.

Dünya AÅŸÄ± HaftasÄ± neden önemli?

Zengin ülkelerdeki çoÄŸu insan, kÄ±zamÄ±k, difteri, menenjit, boÄŸmaca gibi bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarÄ±n etkisini hiç görmedi. Küçük dil enfeksiyonu gibi hastalÄ±klar, nefes borusunun kapanmasÄ±na yol açar. EÄŸer iki yaÅŸÄ±ndaki bir çocuk bu hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±rsa beklenmedik bir ÅŸekilde nefes darlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilir. Bakteriyel menenjit aÅŸÄ±larÄ±mÄ±zdan Hib aÅŸÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Amerika ve Avrupa’da bu hastalÄ±k ortadan kalktÄ±. Çocuk doktorlarÄ± artÄ±k bu hastalÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yorlar. Bu “klasik hastalÄ±klar”Ä±n birçoÄŸu artÄ±k aÅŸÄ±lar sayesinde ortadan kalktÄ±. Yani ABD, Ä°ngiltere ve Avrupa gibi yerlerde insanlar bu hastalÄ±klardan korkmuyorlar.

AÅŸÄ±larÄ± her yere sunmak için ne kadar çaba harcamak gerekir?

Küresel aÅŸÄ±lar, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon kiÅŸiyi önlenebilir ölümden korumak için çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu baÅŸarÄ±, büyük bir koordineli çabaya baÄŸlÄ±dÄ±r. AÅŸÄ±larÄ± yapmak için üreticilere ihtiyacÄ±mÄ±z var. AÅŸÄ±larÄ± satÄ±n almak için ulusal hükümete ihtiyacÄ±mÄ±z var. BazÄ± yerlerde bunu desteklemeye yardÄ±m etmek için baÄŸÄ±ÅŸçÄ±lara ihtiyacÄ±mÄ±z var. AÅŸÄ±larÄ± talep eden topluluklara ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu aÅŸÄ±larÄ± doÄŸru yerlere doÄŸru zamanda ulaÅŸtÄ±rmak için çok büyük bir saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± gücüne ihtiyacÄ±mÄ±z var.

Bir ebeveynin saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± ile birlikte bir klinikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± büyülü aÅŸÄ±lama anÄ± genellikle bir dakika kadar sürer. O sihri mümkün kÄ±lmanÄ±n ne kadar zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek ise akÄ±l almaz. Ve bunu her gün dünyada milyonlarca kez yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerçeÄŸi daha da inanÄ±lmaz oluyor.

Bill & Melinda Gates Fonu, AÅŸÄ± DaÄŸÄ±tÄ±mÄ± Yöneticisi Orin Levine ile yapÄ±lan söyleÅŸi daha anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± açÄ±sÄ±ndan soru-cevap ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸtir.

weforum.org’dan çeviren Selen ADIGÜZEL

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 21:40

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