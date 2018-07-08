Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 10 Ã¶lÃ¼ ve 73 yaralÄ± var

Ã‡orlu yakÄ±nlarÄ±nda UzunkÃ¶prÃ¼-Ä°stanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu devrildi, 10 Ã¶lÃ¼ ve 73 yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi.

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda KapÄ±kule-Ä°stanbul seferini yapan yolcu tren raydan çÄ±ktÄ±, trenin 5 vagonu devrildi.

10 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ÖLDÜÄžÜ BELÄ°RTÄ°LDÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Eyp GümüÅŸ kazada ilk belirlemelere göre 10 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 73 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Uzunköprü-HalkalÄ± arasÄ±nda 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan trenin saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda 5 vagonunun raydan çÄ±karak devrildiÄŸini belirtti. KazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle menfez ile ray arasÄ±ndaki topraÄŸÄ±n boÅŸalmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla meydana geldiÄŸinin tespit edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiÄŸi, yaralÄ±lara gerekli müdahalelerin hÄ±zla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°çiÅŸleri, SaÄŸlÄ±k ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n koordineli ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ambulans helikopterleri ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardÄ±m ekibinin HalkalÄ±'dan hareket ettiÄŸi, Alpullu'dan arama kurtarma araçlarÄ±nÄ±n da olay yerine sevk edildiÄŸi belirtildi.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya ÅŸöyle devam edildi:

"UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nda MüsteÅŸar Suat Hayri Aka baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kriz merkezi oluÅŸturulmuÅŸtur. Çorlu’da ise TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kriz merkezi kurulmuÅŸ olup bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile koordineli ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürmektedir. Kazayla ilgili geliÅŸmeler yakÄ±dan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açÄ±klamalar kriz merkezimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r."

SAÄžLIK BAKANI DEMÄ°RCAN BÖLGEYE GÄ°DÄ°YOR

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, tren kazasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi bölgede incelemelerde bulunmak üzere TekirdaÄŸ'a gidiyor. Çorlu ilçesine gidecek olan Demircan'Ä±n, daha sonra helikopterle kaza bölgesine geçeceÄŸi öÄŸrenildi. Burada incelemelerde bulunacak Demircan'Ä±n, daha sonra olaya iliÅŸkin açÄ±klama yapmasÄ± bekleniyor. Bakan Demircan'a, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Eyüp GümüÅŸ de eÅŸlik ediyor.

BAÅžBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸunlar denildi: "YaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar, hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yakÄ±nlarÄ±na ise baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, kazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye giden SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ve TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüÅŸerek olay hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. GeliÅŸmeler anbean takip edilmektedir."

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdaÄŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan, TekirdaÄŸ'da yaÅŸanan tren kazasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. BozdaÄŸ, "TekirdaÄŸ'da meydana gelen tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

Öte yandan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 21:09

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