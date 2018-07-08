Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 73 kiÅŸi yaralandÄ±

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yolcu treni devrildi. 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 73 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kazaya dair yanÄ±t bekleyen sorular var.

Uzunköprü-HalkalÄ± seferini yapan yolcu treni, Çorlu-MuratlÄ± arasÄ±nda SarÄ±lar köyü yakÄ±nlarÄ±nda kaza yaptÄ±. 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 73 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. KazanÄ±n olduÄŸu alana ulaÅŸÄ±m güçlüÄŸünden dolayÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± hâlâ devam ederken ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Olay yerine ulaÅŸÄ±m ancak traktör ve paletli araçlarla saÄŸlanÄ±rken güvenlik güçleri olay yerine 5 km. kala kimseyi yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yor. SarÄ±lar köyünde bekleyen yolcular arasÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu söyleniyor.

Olay yerine gitmek için yola çÄ±kan Makine Mühendisleri OdasÄ± (MMO), Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± (Ä°MO) ve Çevre Mühendisleri OdasÄ± (ÇMO) yöneticileri de olay yerine yaklaÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±.

MMO SEKRETERÄ° ALTAN: CEVAP BEKLEYEN SORULAR VAR

Evrensel’e konuÅŸan Makine Mühendisleri OdasÄ± Çorlu Temsilcilik Sekreteri Birtan Altan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Olay yerine güvenlik güçleri bizleri de yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±. Fakat ilk görgü tanÄ±klarÄ± ve fotoÄŸraflardan edindiÄŸimiz ilk izlenim, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± yanlÄ±ÅŸ hesaptan dolayÄ± yetersiz olan menfezin taÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde. Bundan dolayÄ± ray alt yapÄ±sÄ± zayÄ±flÄ±yor veya bozuluyor. Burada ya hesap hatasÄ± ya da uygulama hatasÄ± var. Trenin üzerinden geçtiÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p raylar ya çöküyor ya da kayÄ±yor. Çünkü ÅŸimendifer ve ilk vagon menfezi saÄŸlam geçmiÅŸ ama arkadaki 5 vagon devrilmiÅŸ. Daha detaylÄ± raporumuzu detaylÄ± incelemeden sonra yapacaÄŸÄ±z. Ama ÅŸunu söylemek isterim ki bu sadece bir kaza ile açÄ±klanamaz. ÖzelleÅŸtirme ve iktidarÄ±n ve denetimleri odalardan alÄ±p özel ÅŸirketlere vermesinin bir ürünüdür bu kaza.” (Çorlu/EVRENSEL)

YAYIN YASAÄžI GETÄ°RÄ°LMESÄ° TEPKÄ° ÇEKTÄ°

BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan tren kazasÄ±yla ilgili geçici yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi. YayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± protesto eden Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS), Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°hmalleri engelleyin haberleri deÄŸil!" ifadesini kullandÄ±.

EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel de "Büyük can kaybÄ±na yol açan Çorludaki tren faciasÄ±nda gerçeklerin üstü yayÄ±n yasaklarÄ±yla örtülmesin. Hergün halka hizmet götürdük propagandasÄ± yapanlarÄ±n sorumluluÄŸu ortaya çÄ±ksÄ±n." ifadesini kullandÄ±.

HDP: YASAK GETÄ°RMEK YERÄ°NE KAZALARI ENGELLEMELÄ°

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) MYK imzasÄ±yla yayÄ±nlanan dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±nda, "Trakya ve Marmara’daki il ve ilçe örgütlerimizi acil dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" denildi.

Kazaya sebep olan her türlü ihmal ve sorumsuzluÄŸun ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±, sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± ve tüm bu süreçlerin ÅŸeffaflÄ±kla yürütülmesinin gerekliliÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, "Bu hükümetin sorumluluÄŸudur. Ancak hükümetin ilk refleksi, kazaya iliÅŸkin kamuoyunu bilgilendiren yayÄ±nlara yasak getirmek olmuÅŸtur.

Sorumluluktan kaçmaya çabalayan bu zihniyetin insan hayatÄ±nÄ± önceleyen adÄ±mlar atmasÄ±, yasak getirmek yerine kazalarÄ± engelleyecek önlemleri almasÄ± gerekmektedir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BTS: YOL BEKÇÄ°LERÄ° OLSA KAZA OLMAZDI

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuÅŸan BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (BTS) Genel BaÅŸkanÄ± Hasan BektaÅŸ, yol kontrolü yapan personelin olmasÄ± halinde kazanÄ±n yaÅŸanmayabileceÄŸini söyledi.

BektaÅŸ, “DemiryollarÄ±yla ilgili ‘yol bekçisi’ dediÄŸimiz, günlük rutin yaya olarak yol kontrolünü yapan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Yol bekçileri yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l önce kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda yol kontrolü yapÄ±lmÄ±yor” dedi.

“Kamu kurumlarÄ±nda birçok personelde eksiltmeye gidildi” diyen BektaÅŸ, “Ä°ÅŸ kâra döküldü, emniyet tedbirleri maliyetli olduÄŸu için kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±sa zaman önce büyük bir bakÄ±mdan geçmiÅŸ bir bölge orasÄ± ama ne yazÄ±k ki bu olay yaÅŸandÄ±. Yol bekçileri olsaydÄ± böyle bir kaza olmazdÄ± muhtemelen” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

Ä°STANBUL'A GETÄ°RÄ°LEN YARALILAR TEDAVÄ°YE ALINDI

Tren kazasÄ±nda yaralananlardan bazÄ±larÄ± Ä°stanbul'daki hastanelere getirildi. YaralÄ±lar, BakÄ±rköy Sadi Konuk Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Süleyman Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Hastanesinde tedaviye alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi

(FotoÄŸraf: Eda Narin/Dokuz8)

ULAÅžTIRMA BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Uzunköprü-HalkalÄ± arasÄ±nda 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan trenin saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda 5 vagonunun raydan çÄ±karak devrildiÄŸini belirtti. KazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle menfez ile ray arasÄ±ndaki topraÄŸÄ±n boÅŸalmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla meydana geldiÄŸinin tespit edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiÄŸi, yaralÄ±lara gerekli müdahalelerin hÄ±zla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

FotoÄŸraf: Süleyman CoÅŸkun Bozyel/AA

Ä°çiÅŸleri, SaÄŸlÄ±k ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n koordineli ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ambulans helikopterleri ile Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardÄ±m ekibinin HalkalÄ±'dan hareket ettiÄŸi, Alpullu'dan arama kurtarma araçlarÄ±nÄ±n da olay yerine sevk edildiÄŸi belirtildi.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya ÅŸöyle devam edildi:

"UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nda MüsteÅŸar Suat Hayri Aka baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kriz merkezi oluÅŸturulmuÅŸtur. Çorlu’da ise TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kriz merkezi kurulmuÅŸ olup bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile koordineli ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürmektedir. Kazayla ilgili geliÅŸmeler yakÄ±dan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açÄ±klamalar kriz merkezimiz tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±r."

BAÅžBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "YaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar, hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yakÄ±nlarÄ±na ise baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, kazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye giden SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ve TekirdaÄŸ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüÅŸerek olay hakkÄ±nda bilgi aldÄ±. GeliÅŸmeler anbean takip edilmektedir."

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdaÄŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan, TekirdaÄŸ'da yaÅŸanan tren kazasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. BozdaÄŸ, "TekirdaÄŸ'da meydana gelen tren kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

Öte yandan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, "Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 01:08

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