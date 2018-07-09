MÃ¼zisyen Deniz TÃ¼rkan: Halk mÃ¼ziÄŸi, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m hayatÄ±n ta kendisi

Ä°lk solo albÃ¼mÃ¼ 'Ãœryan'Ä± Ã§Ä±karan mÃ¼zisyen MÃ¼zisyen Deniz TÃ¼rkan: BeslendiÄŸimiz bir kaynak, kendimizi ifade ediÅŸ ÅŸeklimiz, Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir rehber.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Müzisyan Deniz Türkan ilk solo albümü “Üryan”da geleneksel ve modern tÄ±nÄ±larÄ± bir araya getiriyor. Pir Sultan, Åžah Hatayi, KaracaoÄŸlan, Dertli, Nesimi Çimen, Rehberi, Kul Hüseyin gibi halk ozanlarÄ±nÄ±n eserlerini yorumlayan Türkan’Ä±, duduk, çello, klarnet gibi kültürel çeÅŸitliliÄŸi yansÄ±tan enstrümanlar eÅŸlik ediyor.

GeçtiÄŸimiz ay sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na “Üryan”la çÄ±kan Deniz Türkan’la albümü ve halk müziÄŸi üzerine konuÅŸtuk. Halk müziÄŸinin ulaÅŸmak istediÄŸi yerden öte, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ±n kendisi olduÄŸunu dile getiren Türkan; Halk müziÄŸi için “BeslendiÄŸimiz bir kaynak, kendimizi ifade ediÅŸ ÅŸeklimiz, örnek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir rehber...” dedi.

Albümün ismi “Üryan”... Sözleri KaracaoÄŸlan’a ait... Türkülerin içinden albüm ismi olarak “Üryan”Ä± neden seçtin... Sizde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± his farklÄ± olsa gerek...

KaracaoÄŸlan… Åžiirlerinde hep gerçeÄŸe yaslanÄ±r. KaynaÄŸÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±ktÄ±r. Benim için de ‘’Üryan’’ bir hayat… Hayat da bir yolculuk… Bazen kederli, bazen sevinçli, bazen de isyan dolu… Bu yolculukta biriktirdiÄŸim tüm hikayelerimle, müzikal birikimimle, içinde hayata dair tüm hislerimi barÄ±ndÄ±ran ve sürüp giden bir yol Üryan…

FotoÄŸraf: BasÄ±n Bülteni

Albümde, Pir Sultan Abdal, Åžah Hatayi, Fuzulî, KaracaoÄŸlan, Dertli, Nesimi Çimen, HacÄ± Bayrak, Rehberi, Fezai, Kul Hüseyin gibi ÅŸair, âÅŸÄ±k ve ozanÄ±n eserlerinin yorumluyorsunuz. Neler hissettiniz?

Pir Sultan Abdal, Åžah Hatayi, Fuzulî, KaracaoÄŸlan, Dertli, Nesimi Çimen, HacÄ± Bayrak, Rehberi, Fezai, Kul Hüseyin ve niceleri... Kültürümüzün, edebiyatÄ±mÄ±zÄ±n ve müziÄŸimizin çok önemli ozan ve ÅŸairleri… YazdÄ±klarÄ±, söyledikleri bugün hala geçerliliÄŸini koruyan, ders veren, yol gösteren söylemler. Mühim olan özü, samimiyeti yitirmeden kendi müziÄŸimle buluÅŸturma, söylenenin ruhuna uygun yorumlamak...

ÇoÄŸu yüzyÄ±llardÄ±r söylenen türküler ve deyiÅŸler aslÄ±nda… Bende özümsediÄŸim, hayat yolculuÄŸumda bana farklÄ± pencereler açan bu eserleri bir kez de kendi yorumumla ortaya koymak istedim. YüzyÄ±llar öncesine ait hikaye ve yaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klara ses olmak, yorum katmak en baÅŸÄ±ndan beri düÅŸlediÄŸim, tarifi imkansÄ±z bir duygu.

Albümüm Üryan’da bu ÅŸair ve ozanlarÄ±n ÅŸiir ve deyiÅŸlerinin bulunmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka nedeni de hangi ÅŸartlar altÄ±nda ve ne bedeller ödemek pahasÄ±na olursa olsun, bu nefesleri dile getirip haykÄ±rmalarÄ±dÄ±r.

YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z düzenlemelerde ritim, duduk, çello, klarnet gibi enstrümanlar eÅŸlik ediyor. Türkülerde, farklÄ± kültürlerin enstrümanlarÄ± bir araya geliyor. Albüme nasÄ±l bir hava kattÄ±?

AslÄ±nda farklÄ± halk ve kültürlerin enstrümanlarÄ±nÄ±n bir arada kullanÄ±lmasÄ± tam da bu coÄŸrafyadaki düÅŸlediÄŸimiz bir aradalÄ±ÄŸÄ±n bir örneÄŸi gibi… Hem çok sesli, hem çok renkli hem de ortak bir yolda buluÅŸabilen… Birbirine haldaÅŸ olan bir birliktelik… Benim de Üryan’da duygusuna denk düÅŸen enstrümanlarÄ± bira araya getirmemin sebebi içeriÄŸi ve manayÄ± güçlendirdiÄŸini düÅŸünmemdir.

SöylediÄŸiniz türkülere Ahmet Aslan, Tolga SaÄŸ, Erdal Erzincan ve Hüseyin Korkankorkmaz gibi isimler eÅŸlik ediyor. NasÄ±l bir deneyimdi?

Ahmet Aslan… YÄ±llardÄ±r süregelen müzikal birliktelik ve dostluÄŸumuzun yanÄ± sÄ±ra yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz düetle (Minnet Eyledikçe) albüme omuz verenlerden… Erdal Erzincan, Tolga SaÄŸ ve Hüseyin Korkankorkmaz… YÄ±llardÄ±r birlikte çalÄ±p söylediÄŸim ve muhabbet ettiÄŸim, birçok konuda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yürüttüÄŸüm hoca, usta ve dostlarÄ±mdÄ±r. Birlikte seslendirdiÄŸimiz eserdeki mana ile bana hissettirdikleri, birlikte okuduÄŸumuzda daha özel olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündürdüÄŸü için birlikte okumaya karar verdik.

YÄ±llar boyu birlikte müzik yaptÄ±ÄŸÄ±m gruplar ve müzisyenler müzikal algÄ±ma bambaÅŸka deneyim ve fikirler kattÄ±. Bu yüzden farklÄ± müzikal dünyalara ne kadar dokunabilir ve tecrübe edinebilirsek, kendi müziÄŸimizin de yelpazesini o kadar geniÅŸletebiliriz diye düÅŸünüyorum.

'KENDÄ°MÄ°ZÄ° BULUYORUZ'

Albüm kapaÄŸÄ±

HalkÄ±n, Halk müziÄŸine ilgisi nasÄ±l... Hem eÄŸitmen hem de müzisyen olarak gözlemlerinizi alabilir miyim?

Müzik pek tabii evrensel bir olgu, ancak beslendiÄŸimiz ana damar halk müziÄŸi... AdÄ± üstünde halkÄ±n var ettiÄŸi ve yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±... Günümüzde halk müziÄŸine nedense ilgi duyulmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir ön yargÄ± var. Ancak ben bir müzisyen olarak böyle olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Zaman zaman ilgi ve yönelim farklÄ± alanlara kaysa da, farklÄ± yorumlar, artan müzikal zenginlik, halk müziÄŸinin güçlü ve derin alt yapÄ±sÄ±, belki de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸartlarÄ±n bir sonucu olarak tekrar halk müziÄŸinde kendimizi buluyoruz. Bir eÄŸitmen olarak da birebir öÄŸretmemizin çok kolay olmadÄ±ÄŸÄ± birçok ÅŸey var. Ben usta-çÄ±rak iliÅŸkisini çok önemseyenlerdenim. Kentlerde bu durumu yaÅŸamak ne kadar zor olsa da tüm öÄŸrencilerime bu kültürleri tanÄ±yabilecekleri ve kaynaÄŸÄ±ndan alabilecekleri pencereler açmaya gayret gösterdim.

'ÖRNEK ALDIÄžIMIZ BÄ°R REHBER'

Halk müziÄŸinde ulaÅŸmak istediÄŸiniz bir yer var mÄ± ya da hedeflerin neler?

Halk müziÄŸi ulaÅŸmak istediÄŸim yerden öte, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m hayatÄ±n ta kendisi... Ä°çine doÄŸduÄŸumuz kültürün, büyüdüÄŸümüz ortamÄ±n her an hayat yolunda bizimle birlikte bir yaÅŸam ÅŸekli... Kimi zaman deÄŸiÅŸen, dönüÅŸen, evrilen ama her zaman var olan... Kendisinden beslendiÄŸimiz bir kaynak, kendimizi ifade ediÅŸ ÅŸeklimiz, örnek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir rehber...

Gelenek bize müzikal olarak birçok zenginliÄŸin ipuçlarÄ±nÄ± veriyor aslÄ±nda görebilene, kulak verebilene… YaptÄ±ÄŸÄ±m ve yapmak istediÄŸim, bu geleneÄŸin bize sunduÄŸu zenginlikleri enstrümanÄ±ma yaslanarak müzikal bir zenginlikle yorumlayabilmek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 10:40

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