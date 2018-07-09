Opera festivali â€˜Zorbaâ€™ balesiyle perdelerini kapattÄ±

Ä°stanbul Opera Festivali Zorba balesiyle son buldu. Ã–zlem Ertan yazdÄ±: Zorba balesinin en etkileyici kÄ±smÄ± finaliydi.

Özlem ERTAN

Besteci Mikis Theodorakis, kelimenin tam anlamÄ±yla Yunanistan’Ä±n sesidir. Kadim ülkesinin hüzünle umudun iç içe geçtiÄŸi geleneksel müziklerinden yola çÄ±karak yüzlerce ÅŸarkÄ±, enstrümantal ve koral yapÄ±tlar besteleyen 1925 doÄŸumlu Theodorakis’in en bilinen eseri ise Zorba film müziÄŸi. Yunan yazar Nikos Kazancakis’in Zorba romanÄ±ndan uyarlanan, Michael Cacoyannis’in yönettiÄŸi 1964 yapÄ±mÄ± Zorba’da baÅŸrolleri Antony Quinn, Alan Bates ve Irene Papas paylaÅŸÄ±yordu.

Zorba, geleneklerin ve önyargÄ±larÄ±n biçimlendirdiÄŸi küçük bir Yunan kasabasÄ±nda geçiyordu. KasabalÄ±lar, AmerikalÄ± John ile Yunan Marina’nÄ±n aÅŸkÄ±na ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yordu. Özgür ve güçlü bir adam olan Alexis Zorba ise iki sevgiliyi kasabalÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± tepkisinden korumak için elinden geleni yapÄ±yordu. Sonunda kötü son geldiÄŸinde ise dansla, sirtakiyle, umutla yeniden yaÅŸama tutunuyor ve John’un da böyle yapmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yordu. Anthony Quinn’in muhteÅŸem yorumuyla sinemanÄ±n unutulmaz karakterleri arasÄ±na giren Alexis Zorba, kimin zihninde iz bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r ki? Anthony Quinn ile Alan Bates’i deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Theodorakis’in müziÄŸi eÅŸliÄŸinde sirtaki yaparken izleyip de etkilenmeyen biri olabileceÄŸini sanmÄ±yorum.

KORO VE ÅžARKILARLA BESLENEN BÄ°R BALE

FotoÄŸraf: BasÄ±n bülteni Nikos Kazancakis’in romanÄ± ve ondan uyarlanan Zorba filminin yeni eserlere ilham vermesi de bunu kanÄ±tlÄ±yor. 7 Temmuz akÅŸamÄ±, Ä°stanbul’daki Zorlu PSM’de izlediÄŸimiz Zorba balesi bu eserlerden biri. Koreografisi, “Gençlik yÄ±llarÄ±mdan bu yana Antik Yunanistan, ÇaÄŸdaÅŸ Yunanistan ve her ÅŸeyiyle Helenistik Kültür ile beslendim” diyen Lorca Massine’e ait olan Zorba balesi, 9. Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali kapsamÄ±nda sahnelenen son eserdi. Åžimdi aklÄ±nÄ±za “Opera festivalinde balenin ne iÅŸi var” sorusu gelebilir. Çünkü, Mikis Theodorakis’in unutulmaz müzikleri üzerinde yükselen bu çaÄŸdaÅŸ balenin korolu ve ÅŸarkÄ±lÄ± bölümleri azÄ±msanmayacak kadar çok.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçÄ±larÄ± tarafÄ±ndan sahnelenen, orkestrayÄ± ÅŸef Bujor Hoinic’in yönettiÄŸi Zorba balesi, Theodorakis’in meÅŸhur ÅŸarkÄ±sÄ± Feggari Maya Mou Kanes’i seslendiren koro ile baÅŸlÄ±yor. Koro ÅŸarkÄ±ya devam ederken Yunan kasabasÄ± dekorunun önünde uzanan sahnede önce kasabanÄ±n bÄ±çkÄ±n delikanlÄ±larÄ±, sonra John, Marina ve Alexis Zorba beliriyor. Lorca Massine’in Yunan danslarÄ±ndan izler taÅŸÄ±yan koreografisini izlerken korodan da Mikis Theodorakis’in ezgilerini dinliyoruz.

ZORBA, FÄ°NALÄ°YLE AKILDA KALDI

Lorca Massine’in koreografisi 30 ülkede sahnelenmiÅŸ ve yakÄ±n zamanda beÅŸ bininci temsilini kutlamÄ±ÅŸ. Bundan eserin büyük ilgi gördüÄŸünü anlÄ±yoruz. Ancak insan, “Böyle güzel ve etkileyici bir konu çok daha zengin bir koreografi ile iÅŸlenebilirdi” diye düÅŸünmeden edemiyor. Özellikle de Zeybekiko, Hasaposerviko gibi geleneksel Yunan danslarÄ±nÄ±n çeÅŸitliliÄŸi göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda... Zorba balesinin en etkileyici kÄ±smÄ± finaliydi. Alexis Zorba ile John, sonradan onlara katÄ±lan dansçÄ±larla birlikte sirtaki yaparken seyirciler ritim tutarak müziÄŸe eÅŸlik etti. Final kÄ±smÄ± seyircilerin yoÄŸun alkÄ±ÅŸÄ± sonucu birkaç defa ve her seferinde farklÄ± hareketlerle tekrar edildi. Ancak balenin geneli finali kadar çarpÄ±cÄ± deÄŸildi.

BALE ARTÄ°STÄ°K YETENEÄžÄ°N ÖNEM TAÅžIDIÄžI BÄ°R ALAN

Tüm sahne sanatlarÄ± gibi bale de tekniÄŸin yanÄ±nda oyunculuk ile artistik yeteneÄŸin de önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir alan. Eserde Alexis Zorba rolünü oynayan dansçÄ± Burak KayÄ±han’Ä± hem teknik hem de artistik anlamda tatmin edici bir performans gösterdiÄŸi için kutlamak gerek. Zira Burak KayÄ±han jestlerinden, mimiklerine, dansÄ±ndan, sahnedeki hareketlerine kadar tam anlamÄ±yla Zorba’ydÄ±. Seyirciyi Alexis Zorba olduÄŸuna inandÄ±rdÄ±. John ile Marina’nÄ±n aÅŸkÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda duran Yunan delikanlÄ± Manoliones’i oynayan David Khozashvili de hem iyi bir dansçÄ± hem de tavÄ±rlarÄ± ve artistik yetenekleriyle rolünün hakkÄ±nÄ± veriyor. Oyunculuk anlamÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸum diÄŸer dansçÄ± ise Sanem Subaygil oldu. Subaygil kasabanÄ±n itilip kakÄ±lan kadÄ±nÄ± Madame Hortance rolünde inandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±. AmerikalÄ± John olarak izlediÄŸimiz Eren KeleÅŸ, iyi bir dansçÄ±. Ancak artistik açÄ±dan çok tatmin edici deÄŸil. Marina olarak izlediÄŸimiz Özge Onat için de aynÄ± durum söz konusu.

Eserde soprano Selva Erdener’den Mikis Theodorakis’in iki ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinledik. Özellikle mi böyle tercih edildi bilmiyorum ama ÅŸarkÄ±lara göÄŸüs sesiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için tizlerde kafa sesine geçerken zorlandÄ±. Hem geçiÅŸler çok belli oldu hem de ses önde tÄ±nlamadÄ±, geride kaldÄ±. Halbuki daha tiz bir tondan baÅŸlasaydÄ± ya da ÅŸarkÄ±lara direkt göÄŸüs sesiyle girmeseydi daha lezzetli bir yorum dinlerdik.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 18:14

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