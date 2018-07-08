Tayland'da maÄŸarada mahsur kalan Ã§ocuklardan 5'i kurtarÄ±ldÄ±

Tayland'da ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde kaybolan ve 9 gÃ¼n sonra bulunan 12 Ã§ocuktan 5'i kurtarÄ±ldÄ±.

Tayland'Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra saÄŸ olarak bulunan 12 futbolcu çocuktan 5'inin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kyodo'nun ordu mensuplarÄ± ve yerel yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, 5 çocuk Tham Luang Nang Non MaÄŸarasÄ±'ndan yerel saatle 17.30 ila 18.00'de çÄ±karÄ±ldÄ±. ÇocuklarÄ±n her birine bulunduklarÄ± yerden çÄ±karÄ±lÄ±rken 2 dalgÄ±ç eÅŸlik etti.

Yerel bir televizyon kanalÄ± da maÄŸaradan çÄ±karÄ±lan çocuklarÄ±n helikopterlerle Çiang Rai'deki bir hastaneye götürülmek üzere ambulanslara bindirildiÄŸini duyurdu.

Tayland'da çocuklar ile antrenörlerini maÄŸaradan kurtarma operasyonu yerel saatle 10.00'da baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, operasyona 13 yabancÄ± ve 5 TaylandlÄ± dalgÄ±cÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her bir çocuÄŸa maÄŸaradan adÄ±m adÄ±m çÄ±karÄ±lÄ±rken 2 dalgÄ±cÄ±n eÅŸlik edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

11 ila 16 yaÅŸlarÄ±ndaki 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non MaÄŸarasÄ±'na yaptÄ±klarÄ± gezide maÄŸaranÄ±n giriÅŸinin sularla kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan içeride mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±.

KayÄ±p grup 9 gün süren arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunmuÅŸ ancak maÄŸaranÄ±n bu bölümünün yaÄŸmur suyuyla dolmasÄ± nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 18:03

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