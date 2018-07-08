Kaynak: DHA
Duvar Ã¶rerken baÅŸÄ±na taÅŸ dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Trabzon'un MaÃ§ka ilÃ§esinde, istinat duvarÄ± Ã¶rerken baÅŸÄ±na taÅŸ dÃ¼ÅŸen Bayram Birinci adlÄ± iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde, yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda istinat duvarÄ± örerken, baÅŸÄ±na taÅŸ düÅŸen 25 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Bayram Birinci, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, ilçenin CamiboÄŸazÄ± mevkisinde meydana geldi. Yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda istinat duvarÄ± ören Bayram Birinci'nin baÅŸÄ±na, duvardan taÅŸ düÅŸtü.
Yere yÄ±ÄŸÄ±lan Birinci için iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ± saÄŸlÄ±k ekibinden yardÄ±m istedi. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Birinci'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Birinci'nin cansÄ±z bedeni, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga götürüldü. 10 gün sonra niÅŸanlanacaÄŸÄ± öÄŸrenilen Bayram Birinci'nin cenazesinin, yarÄ±n Tonya ilçesinde topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 17:46