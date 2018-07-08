CHP'liler ErdoÄŸan yemin ederken ayaÄŸa kalkmayacak

KapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yemin ederken ayaÄŸa kalkmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±n Mecliste düzenlenecek olan yemin törenine katÄ±lacaklarÄ±nÄ± belirterek, "BurasÄ± yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin baÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiç ayaÄŸa kalkmadÄ±k, kalkmamak gerekiyor. ArtÄ±k tarafsÄ±z bir CumhurbaÅŸkanÄ± yok" dedi.

GRUP BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

CHP, 27'nci Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± basÄ±na kapalÄ± olarak gerçekleÅŸtirdi. Grup baÅŸkanvekillerinin belirlendiÄŸi toplantÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamada bulunan CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mevcut grup baÅŸkanvekillerinin yeniden grup baÅŸkanvekilliÄŸine seçildiÄŸini belirterek, "Grup baÅŸkanvekilliÄŸi seçiminde kullanÄ±lan 136 oyun 131'ini alan Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ilk turda seçildiler. Zaten 3 adayÄ±n olduÄŸu bir yarÄ±ÅŸtÄ±. Meclis baÅŸkanvekilliÄŸinde Levent Gök adaydÄ±. Kendisi kullanÄ±lan oylardan 119'unu alarak ilk turda seçildi ve Meclis baÅŸkanvekili adayÄ±mÄ±z olarak belirlendi. Birlik ve beraberlik halinde grup baÅŸkanvekillerimiz ve Meclis baÅŸkanvekilimizi belirlemiÅŸ olduk" dedi.

'BU MECLÄ°SÄ° NE ERDOÄžAN KURDU, NE ERDOÄžAN KAPATABÄ°LÄ°R'

Daha sonra toplantÄ±da görüÅŸülen konularÄ± anlatan Özel, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Dünkü yemin töreninde ortaya çÄ±kan görüntüleri bugün çokça konuÅŸtuk. Åžöyle bir görüntü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Yetkileri elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ, ilan edilen OHAL ile yasama yetkisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan kullanÄ±lan çok zor durumda bir Meclis var. Meclisin itibarÄ±nÄ± saÄŸlamak, Meclisi güçlendirmek, Mecliste güçlü muhalefet yapmak, özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Dünkü tabloyu çokça konuÅŸtuk. Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, cumhurbaÅŸkanÄ± Meclisten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra, yeni seçilen grup baÅŸkanÄ± ve 5 grup baÅŸkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadÄ±ÄŸÄ±, en fazla 50 kiÅŸinin salonda bulunduÄŸu bir ÅŸekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclisten bir umutlarÄ±, Meclisle ilgili bir tasarruflarÄ± yok. Meclisin itibarsÄ±zlaÅŸmasÄ±, iÅŸlevsizleÅŸmesi ve bunun görünür olmasÄ± onlarÄ± hiç rahatsÄ±z etmiyor. Ama bu Meclisin kuruluÅŸundan bulunan ve bu Meclisin yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme döneceÄŸine inanan ana muhalefet partisi olarak Meclise sahip çÄ±ktÄ±k ve sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸiz. Dün 142 CHP milletvekili oradaydÄ±. Ve bütün oturumu izledik. Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin 25 kiÅŸi olmasÄ±, 50 kiÅŸi olmasÄ±. Bundan sonra devam edecekse etsin. Mecliste kaç milletvekilini yemin ettirdiÄŸiniz önemli deÄŸil, salonda kaç milletvekili bulundurduÄŸunuz önemli. Biz bu Mecliste çatÄ±r çatÄ±r muhalefet etmeye, tüm konularda vatandaÅŸÄ±n taleplerini dile getirmeye devam edeceÄŸiz. Kimse Meclisten umudunu kesmesin. Bu Meclisi ne Recep Tayyip ErdoÄŸan kurdu, ne de Recep Tayip ErdoÄŸan kapatabilir. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceÄŸiz."

'YEMÄ°N TÖRENÄ°NDE AYAÄžA KALKMAYACAÄžIZ'

Daha sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Özel, partilerinin Meclis baÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n belirlenmesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yarÄ±nki yemin töreniyle ilgili, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Meclis baÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±z ÇarÅŸamba günü belirlenecek ve ilan edilecek. YarÄ±nki yemin töreninde Cumhuriyet Halk Partisi bulunacak. Daha önce CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tarafsÄ±z, baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸu dönemlerde cumhurbaÅŸkanÄ± kim olursa olsun, CHP grubu makama saygÄ± gereÄŸi onu ayakta karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± kim olursa olsun sürüyordu ve Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da tarafÄ±mÄ±zdan gelirken ayakta karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar oldu. Ancak bugün kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyoruz, ama kuvvetlerin birbirinden ayrÄ± olduÄŸunu söyleyenlere ÅŸunu söylemek istiyoruz. BurasÄ± yasama meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin baÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiç ayaÄŸa kalkmadÄ±k, kalkmamak gerekiyor. ArtÄ±k tarafsÄ±z bir CumhurbaÅŸkanÄ± yok. Geçen referandumdan sonraki ilk 1 Ekim açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda da ifade etmiÅŸtik. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ayaÄŸa kalkmak gibi geleneÄŸimiz yok. TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ bir kiÅŸiye karÅŸÄ± ayaÄŸa kalkmak gibi bir gelenek yok. KaldÄ± ki yüksek yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n ayaÄŸa kalkmasÄ± nasÄ±l ki bütün dünyada eleÅŸtiri konusu olacaksa ve Türkiye'de o görüntü hepimizi rahatsÄ±z ettiyse, yasama organÄ±nÄ±n da yürütmenin baÅŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ayaÄŸa kalkmasÄ±nÄ± kimse beklemesin. Biz kalkmayacaÄŸÄ±z. Kendisinin yemini sÄ±rasÄ±nda salonda CHP bulanacak ve bu yemin törenini izleyeceÄŸiz."

'MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYÄ°Z'

Özgür Özel, Ümit ÖzdaÄŸ'Ä±n 'CHP' ile ittifak Ä°YÄ° Parti'ye oy kaybettirdi' açÄ±klamasÄ± ile ilgili yöneltilen soruyu, "Bu açÄ±klamasÄ±nÄ± çok zamanlÄ± bulmadÄ±k. Bu geride kalmÄ±ÅŸ bir meseledir. YSK'nÄ±n ilan ettiÄŸi kesin sonuçlara göre Ä°YÄ° Parti mevcut barajÄ±n altÄ±nda görünüyor. Yani CHP ile ittifak olmasaydÄ±, Mecliste yer almamÄ±ÅŸ olacaktÄ±. Bu konuda elbette farklÄ± deÄŸerlendirmeler olabilir. Muhalefete muhalefet etme geleneÄŸimiz yok. Muhalefet partilerinin birbirleriyle uÄŸraÅŸmasÄ±nÄ± anlamlÄ± bulmayÄ±z. AyrÄ±ca aynÄ± ittifakta yer aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir partiyi de eleÅŸtirmeyi ve farklÄ± deÄŸerlendirmeler yapmayÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bulmayÄ±z" ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

'YAKIÅžIKLI BÄ°R DURUM DEÄžÄ°L'

Milletvekili Özel, dünkü yemin töreninde HDP'li bazÄ± vekillerin genel kurula Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±ndan sonra gelmesiyle ilgili soru üzerine de "Ben fark etmedim ama kasten böyle bir ÅŸey yapÄ±ldÄ±ysa yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir durum deÄŸildir" ifadelerini kullandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 18:53

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