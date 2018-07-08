CHP'de grup baÅŸkanvekilleri deÄŸiÅŸmedi

CHP grup baÅŸkanvekilliklerine Engin Altay, Ã–zgÃ¼r Ã–zel ve Engin Ã–zkoÃ§ yeniden seÃ§ildi. Levent GÃ¶k ise TBMM BaÅŸkanvekilliÄŸi iÃ§in seÃ§ildi.

TBMM Genel Kurulunda dün gerçekleÅŸtirilen yemin töreninin ardÄ±ndan CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± basÄ±na kapalÄ± yaptÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleÅŸtirildi.

TBMM BAÅžKANVEKÄ°LÄ° ADAYI LEVENT GÖK OLDU,

TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nda CHP'ye düÅŸen TBMM BaÅŸkanvekilliÄŸi için yapÄ±lan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanÄ±lan oylarÄ±n 119'unu alarak CHP'nin TBMM BaÅŸkanvekili adayÄ± oldu.

GRUP BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

Geçen dönemki grup baÅŸkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanÄ±lan 136 oyun 131'ini alarak ,yeniden bu göreve getirildi.

Katip üyelik için 8 ve idare amirliÄŸi için 5 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± için seçimlerin ikinci turuna geçildi.

ÅžEKER: Ä°KTÄ°DAR, CHP ÜZERÄ°NDE OYUN OYNUYOR, BUNUN ARACISI OLMAYACAÄžIZ

Bu arada toplantÄ± öncesinde bazÄ± milletvekillerine parti içindeki kurultay talepleri soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, "barÄ±ÅŸ" dediklerini, Türkiye'nin gerginliÄŸe ihtiyacÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, iktidarÄ±n, CHP üzerinde bir oyun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun aracÄ±sÄ± olmayacaklarÄ±nÄ± savundu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker de partinin yapÄ±sal sorunlarÄ± bulunduÄŸunu, kiÅŸiyle ilgili deÄŸiÅŸebilecek bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Åžeker, bunlarÄ± kendi iç mekanizmalarÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±p, çözüm üretmek üzerine görüÅŸmeler yapmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Gazetecilerin, "Ä°mza toplanÄ±yormuÅŸ" sözlerine Åžeker, "Onunla ilgili bir iddia var, o iddia ne noktaya gelir hep beraber göreceÄŸiz. Ama mesele Ahmet gitsin, Mehmet gelsin meselesinin ötesinde. Çözmemiz gereken bazÄ± sorunlarÄ±mÄ±z var. BunlarÄ± parti içinde konuÅŸup tartÄ±ÅŸÄ±p, yapÄ±sal sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözmek durumundayÄ±z." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. (AA)