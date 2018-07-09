AygÃ¼n AlÃ¼minyum iÅŸÃ§isiÂ mÃ¼cadelede kararlÄ±

AygÃ¼n AlÃ¼mÃ¼myum fabrikasÄ±nda, dÄ±ÅŸarÄ±da iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilerin direniÅŸi, iÃ§eride sendikal mÃ¼cadele var.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

TekirdaÄŸ

BaÅŸta zam ve iÅŸ güvenli malzemelerinin verilmemesi olmak üzere sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için Türk Metal’de örgütlenen Aygün Alüminyum iÅŸçileri mücadelesini sürdürüyor. Ä°ÅŸten atmalarla göz daÄŸÄ± vermeye çalÄ±ÅŸan patron son olarak 12 iÅŸçiyi daha kapÄ± önüne koydu. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler fabrika önünde bekleyiÅŸleri devam ediyor. Ä°çeride çalÄ±ÅŸanlar ise iÅŸ yavaÅŸlatma eylemi yapÄ±yor, yemek ve molalarda kapÄ±ya gelerek direnen arkadaÅŸlarÄ±na destek veriyor.

Ä°ÅžÇÄ° ÜZERÄ°NDEKÄ° KORKUYU ATTI

AtÄ±lan iÅŸçiler fabrika önünde direnirken, içeride iÅŸçiler sendikal çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdürüyor. “Mücadeleye devam edeceÄŸiz. BirliÄŸimiz ve moralimiz yüksek. Bütün iÅŸçiler olarak kazanacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Yetki için baÅŸvuru yapÄ±ldÄ± ama mücadele devam ediyor” diyen bir iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Yönetim önce iÅŸçileri satÄ±n almaya çalÄ±ÅŸtÄ±. OlmayÄ±nca ÅŸantiyelere göndermekle tehdit etti. Bunlar iÅŸe yaramayÄ±nca iÅŸten atÄ±lmalar baÅŸladÄ± ama iÅŸçi korkuyu üzerinden attÄ±. ArtÄ±k yöneticilerin karÅŸÄ±sÄ±nda hakkÄ±nÄ± koruyor. Dün çekinen iÅŸçi bugün konuÅŸur oldu.”

'BÄ°RLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° BÜYÜTMELÄ°YÄ°Z'

AynÄ± iÅŸçi önümüze dönük yapÄ±lacaklarÄ± ise ÅŸöyle anlattÄ±: “Hak almak için birleÅŸmek, örgütlenmek ve mücadele etmek zorundayÄ±z. Bu gün sendikaya üye olarak örgütlenmeye ilk adÄ±mÄ± attÄ±k. Åžimdi bu örgütlülüÄŸü her gün yeniden daha güçlü kurmalÄ±yÄ±z. Çünkü patron her gün bir ÅŸey yaparak birliÄŸimizi zayÄ±flatmaya, kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun için sadece üye olup beklemek deÄŸil her iÅŸçi baÅŸarmak için ne yaparÄ±m diye kafa yormalÄ±. Bunu baÅŸarÄ±rsak patronun saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± geri püskürtebiliriz. EÄŸer iÅŸten atÄ±lmalar devam ederse, atÄ±lanlar geri alÄ±nmazsa daha ciddi eylemler yaparak ciddi olduÄŸumuzu, kararlÄ± olduÄŸumuzu göstereceÄŸiz. BaÅŸarmak için birliÄŸimizi ve mücadelemizi daha da büyütmeliyiz.”

'PATRON DÄ°RENÄ°ÅžÄ° KIRMAK Ä°ÇÄ°N HER YOLU DENÄ°YOR'

BayramÄ±ndan sonra birkaç gün içinde iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸu Türk Metal sendikasÄ±na üye olup çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±. Bunu duyan fabrika yönetimi 2 Temmuz Pazartesi günü 1’e raporlu olmak üzere 6, perÅŸembe günü sabah 5, akÅŸam da 1 iÅŸçiyi iÅŸten attÄ±. Ama atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylenen bu iÅŸçilerin sigorta çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± hâlâ yapÄ±lmadÄ±. Cuma günü ise 1 iÅŸçiye iÅŸten atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± söylenerek yeniden iÅŸe geri alÄ±ndÄ±. Bu iÅŸçi iÅŸe geri alÄ±nÄ±r alÄ±nmaz bir hafta izine çÄ±karÄ±ldÄ±. Fabrika yönetimi bazÄ± iÅŸçileri ise kÄ±dem ve ihbar tazminatlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± istifa etmeleri teklifini sundu. Ä°ÅŸçiler bunu kabul etmeyince fabrika binasÄ±ndan ayrÄ± bir yerde bulunan mermer atölyesi ve ÅŸantiyelere göndermek istendi. Bu teklifi kabul etmeyen iÅŸçiler iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. AtÄ±lan iÅŸçiler geçen hafta pazartesiden bu yana fabrika önünde çadÄ±r kurup direniÅŸlerini sürdürüyor.

KOMÄ°K ZAMLAR BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLA OLDU

Fabrikada sorunlar uzun süredir devam ediyordu. Ä°ÅŸlerin biraz azalmasÄ±nÄ± gerekçe gösteren fabrika yönetimi eldiven, iÅŸ elbisesi, maske, kulaklÄ±k, ayakkabÄ± vermiyor, iÅŸçileri parçalanmÄ±ÅŸ eldiven ve iÅŸ elbiseleri, bozulan kulaklÄ±klarla çalÄ±ÅŸmaya zorluyordu. Fabrikada güvenlik önlemleri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sÄ±k sÄ±k kesilme gibi iÅŸ kazalarÄ± meydana geliyordu. Daha önceki dönemlerde fabrika yönetimi her pazartesi iÅŸe baÅŸlarken iÅŸçilerle toplantÄ± yapardÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ±lar artmaya baÅŸlayÄ±nca 3-4 aydÄ±r toplantÄ±lar de yapÄ±lmamaya baÅŸlandÄ±. “Yönetim tepkilerden çekiniyordu” diyen iÅŸçiler bu dönemde fabrikanÄ±n her yanÄ±na kameralar konduÄŸunu, özellikle ÅŸikayet kutularÄ±nÄ±n kameralarÄ±n önüne kurulduÄŸunu ve baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçiler üzerinde baskÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ± bu dönemde, ocak ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken zam haziran ayÄ±na sarkÄ±tÄ±ldÄ± üstelik komik artÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±. Bu iÅŸçiler için bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla oldu.

'Ä°Åž YOK DÄ°YE FATURA BÄ°ZE KESÄ°LMESÄ°N'

Ä°ÅŸçilerin büyük çoÄŸunluÄŸu asgari ücret ile çalÄ±ÅŸÄ±rken az sayÄ±da kalifiye iÅŸçi ise 2000 lira kadar ücret alÄ±yor. Bir Aygün Alüminyum iÅŸçisi süreci söyle anlattÄ±: “Ocakta yapÄ±lmasÄ± gereken zamlar Haziran ayÄ±nda bayram öncesi açÄ±klandÄ±. AçÄ±klanan zam ise bizim beklentimizin çok altÄ±nda belirlendi. Bizimle dalga geçer gibi bu hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 50-100 lira gibi komik zam belirlenince iÅŸçi iÅŸi bÄ±raktÄ±. Ama örgütsüzlükten dolayÄ± herkes fabrikayÄ± terk edip evine gitti. Ama kÄ±sa sürede toparlanÄ±p bölümlerde kÄ±sa süreli iÅŸ bÄ±rakmalar yaÅŸanÄ±rken kendiliÄŸinde iÅŸ yavaÅŸlatma yapÄ±lÄ±yordu. Bayram sonrasÄ± ise biraz daha organize olup sendikaya giderek iki gün içinde nerede ise bütün iÅŸçiler üye oldu.”

Zam açÄ±klanmadan önce “Bu yÄ±l iÅŸ yok. Patron her sana zam yapÄ±yor bu sene yapmasa ne olur” dendiÄŸini aktaran bir diÄŸer iÅŸçi, tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Ä°ÅŸ olunca gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. O zaman patron çok kazandÄ±m. Bu da sizin payÄ±nÄ±z diye fazla para vermedi. Aksine kendine, kÄ±zÄ±na yazlÄ±klar aldÄ±. Åžimdi niye iÅŸ yok diye fatura bize çÄ±kÄ±yor.”

'ALDIÄžIMIZ ÜCRET BANKA BORÇLARINA YETMÄ°YOR'

Ä°ÅŸçiler en büyük sorun olarak ücretlerin düÅŸüklüÄŸü olduÄŸunu söylüyor. Artan yoksulluk, ücretlerdeki erime, banka borçlarÄ± iÅŸçileri sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ durumda. Ä°ÅŸçiler biri içinde bulunduklarÄ± durumu ÅŸöyle anlattÄ±: “Ücretimiz aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bitiyordu. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret ile bÄ±rak geçinmeyi banka borçlarÄ±na yetmiyor. Ondan bundan borç alarak idare ediyoruz. Ücretimiz düÅŸük olduÄŸundan üç kuruÅŸ daha fazla alalÄ±m diye kendimizi fazla mesaiye yazdÄ±rÄ±yoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 17:08

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