Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lvahap Andican oldu

Ä°YÄ° Parti Meclisteki ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi, Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°stanbul Milletvekili AbdÃ¼lvahap Andican getirildi.

Ä°YÄ° Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) ilk grup toplantÄ±sÄ± basÄ±na kapalÄ± olarak gerçekleÅŸtirildi. Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°stanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirildi.

43 milletvekiliyle Meclise giren Ä°YÄ° Partinin TBMM'deki ilk grup toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ile baÅŸlayan toplantÄ± daha sonra basÄ±na kapalÄ± olarak devam etti. ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener yaptÄ±. ToplantÄ±nÄ±n devamÄ±nda grup iç yönetmeliÄŸini okunarak, grup baÅŸkanÄ±, grup baÅŸkanvekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, grup denetçi üyeleri ve grup disiplin kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

GRUP BAÅžKANI VE BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° BELLÄ° OLDU

Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°stanbul Milletvekili Abdülvahap Andican getirilirken, Ä°stanbul Milletvekili Yavuz AÄŸÄ±ralioÄŸlu ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'da Grup BaÅŸkanvekili oldu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 15:58

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