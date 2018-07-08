OHALâ€™in bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu

OHAL dÃ¶neminde 34 KHK yayÄ±mlandÄ±, 130 bin kiÅŸi kamudaki gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi, on binlerce kiÅŸi de gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 21 Temmuz’da ilan edilen ve günümüze kadar süren OHAL döneminde, 34 KHK yayÄ±nlandÄ± ve OHAL döneminde KHK’lerle yaklaÅŸÄ±k 130 bin kiÅŸi kamudaki görevinden ihraç edildi. AyrÄ±ca on binlerce kiÅŸi de görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KHK ile görevinden ihraç edilen kamu görevlileri arasÄ±nda binlerce akademisyen, asker, polis memuru, savcÄ±, hakim, doktor ve öÄŸretmen de yer alÄ±yor. Ä°hraçlar konusunda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ön plana çÄ±kÄ±yor. Türkiye'deki hakim ve savcÄ±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k dörtte biri KHK ile ihraç edilmiÅŸ durumda.

KHK ile yapÄ±lan ihraçlara itiraz için belli bir mekanizmanÄ±n olmamasÄ± özellikle Avrupa BirliÄŸi'nden yoÄŸun eleÅŸtirilerin gelmesine neden oldu. OHAL döneminde, darbe giriÅŸimiyle baÄŸlantÄ±lÄ± davalar nedeniyle on binlerce kiÅŸi de tutuklandÄ±. Tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n 50 binden fazla olduÄŸu belirtiliyor. Bu kiÅŸilerin önemli bir bölümü ‘FETÖ’ üyesi olmak ÅŸüphesiyle tutuklu yargÄ±lanÄ±rken aynÄ± zamanda aralarÄ±nda gazeteciler, akademisyenler ve muhalifler gibi toplumun farklÄ± kesimlerinden isimler de var. BaÄŸÄ±msÄ±z Gazetecilik Platformu'nun (P24) verilerine göre, ÅŸu anda cezaevinde 150'den fazla gazeteci ve basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± bulunuyor.

ÇOK SAYIDA GAZETE VE TELEVÄ°ZYON KAPATILDI

Nisan ayÄ±nda bir rapor açÄ±klayan Ä°nsan HaklarÄ± Ortak Platformu (Ä°HOP) da OHAL dönemi boyunca kapatÄ±lan gazete, dergi ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±na yer vermiÅŸti. 67 gazete için kapatma kararÄ± verildiÄŸine, kapatÄ±lan gazetelerin 17’sinin kapatma kararlarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸine ve Mart 2018 itibarÄ±yla 50 gazetenin kapatma kararÄ±nÄ±n devam ettiÄŸine dikkat çekmiÅŸti. Son KHK ile birlikte 3 gazete daha kapatÄ±ldÄ±.

Rapora göre, OHAL döneminde 25 radyo kapatÄ±ldÄ± ve üçü hakkÄ±nda sonradan kapatma kararlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yine OHAL döneminde 668, 676, 677 ve 689 sayÄ±lÄ± KHK’ler ile 20 dergi kapatÄ±ldÄ±. Kapatma kararÄ± kaldÄ±rÄ±lan dergi olmadÄ±. Raporda yer alan diÄŸer bilgilere göre, OHAL döneminde 17 Televizyon kanalÄ± KHK listelerine eklenerek kapatÄ±ldÄ± (668 ve 697 sayÄ±lÄ± KHK’ler). BunlarÄ±n sadece biri için kapatma kararÄ± yine 675 sayÄ±lÄ± KHK ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Derneklere de yer veren Ä°HOP raporunda, Mart 2018 itibarÄ±yla 1419 derneÄŸin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. Dün bu listeye 12 dernek daha eklendi. (HABER MERKEZÄ°)

Son OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±, 701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 15:24

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