Hacettepeliler: Ä°dam ve hadÄ±m Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, yasalarÄ± doÄŸru uygulayÄ±n

Ã‡ocuk cinayetlerini ve istismarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuz Hacettepe Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri, idam ve hadÄ±mÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Burcu ÇEVÄ°KER

Ankara

Son zamanlarda artan çocuk istismarÄ± haberleri toplumda büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Hem olaylarÄ±n peÅŸ peÅŸe yaÅŸanmasÄ± hem de istismarÄ±n çocuklara yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± tepkiyi ve öfkeyi de büyüttü. Ä°dam ve hadÄ±mÄ±n tekrar gündeme geldiÄŸi çocuk istismarÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Hacettepe Üniversitesi öÄŸrencileriyle konuÅŸtuk.

Elektrik elektronik bölümde okuyan Rozerin adlÄ± bir öÄŸrenci, çocuk istismarÄ± ve cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n genel olarak hükümetin tutumu ile alakalÄ± bulduÄŸunu söyledi. Ä°damÄ±n çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Rozerin, “Çünkü bu istismarÄ± yapan kiÅŸi için çok kolay bir kaçÄ±ÅŸ yöntemi olur. GünahÄ±mÄ± iÅŸledim ve ÅŸimdi cezalandÄ±rÄ±lÄ±yorum bu kadar basit, ÅŸeklinde düÅŸünebilir. Öncelikle caydÄ±rmak için kiÅŸinin piÅŸman olduÄŸunu söylemesini duymalÄ±yÄ±z veya piÅŸman olmasÄ±nÄ± saÄŸlayabiliriz, ders çÄ±karmasÄ±nÄ± saÄŸlayabiliriz. Küçük yaÅŸtan itibaren bu konuda okullarda eÄŸitim verebiliriz. En baÅŸÄ±nda kiÅŸinin zihninde böyle bir düÅŸünce oluÅŸmamasÄ± için çaba gösterebiliriz . Olay gerçekleÅŸtikten sonra ise, bu durumun bir hastalÄ±k olduÄŸunu düÅŸündüÄŸüm için bu kiÅŸilerin psikolojik tedavi almalarÄ± gerektiÄŸini ve hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸini daha sonrasÄ±nda ise düzenli olarak kontrol edilmeleri gerektiÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

‘ÖNCE Ä°HMALÄ°N NEDENLERÄ° ÇÖZÜLMELÄ°’

Hacettepe Üniversitesi Kuir AraÅŸtÄ±rmalarÄ± TopluluÄŸu'ndan Rojda da çocuk istismarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ülkedeki hukuki boÅŸluktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Özellikle cinsel istismarÄ±n çevre baskÄ±sÄ±ndan dolayÄ± söze dökülmemesi, örtbas edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n bu tür olaylara zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Rojda, “Ä°dam, hadÄ±m gibi linç kültürünü yeÄŸ kÄ±lmak kesinlikle çaÄŸ dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Hiçbir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmamakla birlikte toplumsal bir sorunu tek tek suçlulara indirgeyip, sorumluluktan sÄ±yrÄ±lmak gibi sonuçlar doÄŸuracaktÄ±r.” dedi.

EÄŸitim fakültesinden ismini vermek istemeyen 2. SÄ±nÄ±f öÄŸrencisi bir kadÄ±n da olay gerçekleÅŸmeden önce gerekli kurumlarÄ±n yapmadÄ±ÄŸÄ± denetimlerin çocuk istismarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa neden olduÄŸunu dile getirdi. Devletin bu ihmalinin insanlarÄ±n içlerinde tuttuklarÄ± hastalÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±rakmalarÄ±na neden olduÄŸunu ifade eden öÄŸrenci, önce bu ihmallerin nedenlerinin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve çözülmesi gerektiÄŸini söyledi.

CEZALAR DOÄžRU DÜZGÜN UYGULANMADI

Hacettepe mühendislik fakültesinden 2. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi bir kadÄ±n da idamÄ±n çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ÖÄŸrenci, istismar davalarÄ±ndaki cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ±n önüne geçilmesi gerektiÄŸini söyledi. Uluslar arasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü'nden bir öÄŸrenci de idamÄ±n kesinlikle çözüm olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bugüne kadar çocuk istismarÄ±nda cezalarÄ±n da doÄŸru düzgün verilmediÄŸi için çocuk istismarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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