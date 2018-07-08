701 sayÄ±lÄ± KHK'yle kapatÄ±lan gazetecilerden dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

'Son OHAL KHK'si' olan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan HalkÄ±n NabzÄ± ve Welat gazeteleri dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±: HalkÄ± habersiz bÄ±rakmayacaÄŸÄ±zâ€¦

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararname (KHK) ile HalkÄ±n NabzÄ±, Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazeteleri ile Avantaj TV kapatÄ±ldÄ±. HalkÄ±n NabzÄ± ve Welat gazetesinden kapatmaya karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± geldi. BasÄ±n özgürlüÄŸü mücadelesinin süreceÄŸini belirten gazeteler, halkÄ± habersiz bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

OHAL’in ilanÄ±ndan Ocak 2017’ye kadar 178 medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±, sadece 9'unun kapatma kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stanbul’da yerel gazete olarak çÄ±kan HalkÄ±n NabzÄ± gazetesinin Genel YayÄ±n Yönetmeni Ä°shak KarakaÅŸ, kapatmayla ilgili Evrensel'e açÄ±klamalarda bulundu. Gazetecilik ilkeleri doÄŸrultusunda yayÄ±ncÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten KarakaÅŸ, “Biz barÄ±ÅŸÄ±, demokrasiyi savunduk. Bu doÄŸrultuda bir çabamÄ±z oldu. HalkÄ±n NabzÄ± gazetesi halka bir soluk aldÄ±rdÄ±. HalkÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ± fakat bugün geldiÄŸimiz noktada, maalesef bugün özgür medya ya da havuz medyasÄ±na tabi olmayan medya susturuluyor, kapatÄ±lÄ±yor. Biz direnmeye devam edeceÄŸiz. HalkÄ±n gazetesi olmaya devam edeceÄŸiz. YayÄ±n hayatÄ±mÄ±za devam edeceÄŸimizi de teyit ediyoruz” diye konuÅŸtu.

KarakaÅŸ, son olarak halktan ve gazetenin okurlarÄ±ndan dayanÄ±ÅŸma beklentisi olduÄŸunu belirterek, “Bizim gibi özgürlükçü gazetelere destek vermeliler. Bu gazeteler kapatÄ±lÄ±rsa halklarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± haber alamayacak. HalklarÄ±mÄ±zÄ± dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum” dedi.

‘GAZETECÄ°LÄ°ÄžE DEVAM EDECEÄžÄ°M’

HalkÄ±n NabzÄ± gazetesinin Editörü ve YazarÄ± Ahmet Tulgar, kÄ±sa bir sürece önce Avusturya’da yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± haberlerini yapan gazetecilere politikacÄ±lardan eleÅŸtiri gelmesi üzerine Avusturya’daki bütün gazetecilerin, gazete yöneticilerinin, gazetelerin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n demokrasi ve toplum için ne kadar önemli olduÄŸuna yönelik yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamayÄ± hatÄ±rlattÄ±. Türkiye’de artÄ±k gazetelerin, televizyonlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n vaka-i adiyeden sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tulgar, “Bu iyi bir ÅŸey deÄŸil. AslÄ±nda bu iktidar için de iyi bir ÅŸey deÄŸil” dedi. HalkÄ±n NabzÄ± gazetesinin Ä°stanbul’un Anadolu yakasÄ±nda yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Tulgar, “BarÄ±ÅŸÄ±, demokrasiyi savunan bir gazeteydi. Yerel meseleleri de gündeme getiriyordu. Yasal olarak çÄ±kan bir gazeteydi. Neden böyle bir tasarrufta bulundular, anlamak çok güç” dedi. 32 senelik gazeteci olduÄŸunu anlatan Tulgar, “BaÅŸarÄ±lÄ± bir gazeteci olarak görülürüm. Benim baÅŸka bir iÅŸim yok. Benim mesleÄŸim yazmak. Gazetecilik ve edebiyat. Bunlarla hayatÄ±mÄ± idame ettirebiliyorum. EkmeÄŸimi kazanÄ±yorum. GazeteciliÄŸe devam edeceÄŸim” diye konuÅŸtu.

‘WELAT TÜRKÄ°YE’NÄ°N TURNUSOLU’

Welat gazetesinde editörlük yapan ve aynÄ± zamanda Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖÄ°G) Sözcüsü olan HakkÄ± Boltan çÄ±kan KHK’lerde basÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±nÄ±n sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çünkü iktidar kendisine muhalif olarak basÄ±nÄ± görüyor. BasÄ±na karÅŸÄ± bütün yasalarÄ±nÄ± düzenliyor. BasÄ±nÄ± susturursa istediÄŸi sonucu elde edebileceÄŸini düÅŸünüyor” dedi.

“Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifinin üyesi 70 gazeteci cezaevindedir. Bizim bu ayki raporlarÄ±mÄ±za göre toplam 192 gazeteci tutukludur” diyen Boltan, tutuklamalarÄ±n artabileceÄŸini de belirtti. HalkÄ± habersiz bÄ±rakmamanÄ±n temel prensipleri olduÄŸunu belirten Boltan, bunu baÅŸaracaklarÄ±nÄ± da ifade etti. Welat gazetesinin Türkiye’nin turnusolu olduÄŸunu belirten Boltan, “Welat gazetesi sindiriliyorsa; Kürtler sindiriliyor, temel hak ve özgürlükleri sindiriliyor anlamÄ±na geliyor. Welat gazetesinin kapatÄ±lmasÄ± ise bunlarÄ± sindirememe, yok saymayla eÅŸ orantÄ±lÄ±dÄ±r. Mevcut iktidar; Kürtleri, demokrasiyi, özgürlüÄŸü, sindirecek. BunlarÄ± kabul edecek bir durumda deÄŸil. Tekçi zihniyetiyle beraber Özgür Azadiya Welat gazetesini kapatmasÄ± eÅŸittir. Kürtlere, halklara, özgürlüÄŸe, demokrasiye saldÄ±rmayla eÅŸ anlamlÄ±dÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 15:26

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