Haiti'de halk protesto etti, zam kararÄ± durduruldu

Haitiâ€™de benzine yapÄ±lan yÃ¼zde 50 zam halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶ktÃ¼. Zam kararÄ± 'geÃ§ici olarak' durduruldu.

DünyanÄ±n en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti’de IMF ile yapÄ±lan anlaÅŸma gerekçesiyle benzine yapÄ±lan yüzde 50 zam halkÄ± sokaÄŸa döktü. Protestolar nedeniyle hükümet zam kararÄ±nÄ±n “geçici olarak durdurulduÄŸu”nu açÄ±kladÄ±. Ancak eylemler devam etti.

ÇATIÅžMALARDA Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜRÜLDÜ

Haiti’de hükümet ÅŸubat ayÄ±nda UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) ile imzaladÄ±ÄŸÄ± kredi anlaÅŸmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda dayatÄ±lan kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± hayata geçirmeye baÅŸladÄ±. Bu kapsamda geçtiÄŸimiz Cuma günü petrol ürünlerine yüzde 38 ila yüzde 50 arasÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klandÄ±. KararÄ±n ardÄ±ndan kitlesel protesto gösterileri geldi. En az iki kiÅŸinin polisle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi duyuruldu. Ölenlerden birinin polis memuru olduÄŸu açÄ±klandÄ±. El Cezire’nin haberine göre Haiti BaÅŸbakanÄ± Jack Guy Lafontant, karardan bir gün sonra zammÄ±n “geçici olarak durdurulduÄŸu”nu açÄ±kladÄ±. Devlet televizyonuna konuÅŸan Lafontant, halkÄ±n verdiÄŸi mesajÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi, “MesajÄ± aldÄ±m ve düzeltilmesi gerekeni düzelttim. Bugün beni izleyenler hepinizden evinize gitmenizi istiyorum” dedi.

Fakat yerel basÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlere göre cumartesi gecesi de çeÅŸitli bölgelerde eylem yapan halk, yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.

BAÅžKENT FELÇ OLDU

Zam kararÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± Cuma gününden bu yana baÅŸkent Port-au-Prince’te ana yollar barikatlarla kapatÄ±ldÄ± ve çöp kutularÄ± ateÅŸe verildi. Benzer ÅŸekilde ülkenin ikinci büyük kenti Cap-Haitien ile Les Cayes, Jacmel ve Petit-Goave bölgelerinde de protesto gösterileri düzenlendi. American HavayollarÄ±, Air France, Delta, Jet Blue ve Copa gibi büyük havayolu ÅŸirketleri Port-au-Prince uçuÅŸlarÄ±nÄ± iptal etti. ABD BüyükelçiliÄŸi de Haiti’de bulunan personeline kendilerini koruma altÄ±na almalarÄ± talimatÄ± verdi.

Muhalefet liderleri de zam geri çekilmezse iktidarÄ± devirecekleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. Reuters, protestocu olduÄŸu ileri sürülen maskeli bir kiÅŸinin “Yoksul insanlar yemek istiyor. (BaÅŸkan) Jovenel’e Haiti’nin ona ve ailesine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek istiyorum. Ülkeyi terk etmeli, ülkeyi bize bÄ±rakmalÄ± ki yaÅŸayalÄ±m” dediÄŸi görüntüleri yayÄ±nladÄ±.

KASIRGANIN YARALARI SARILMADI

Karayiplerde küçük bir ada devleti olan Haiti, 2010 yÄ±lÄ±nda 200 bin kiÅŸinin öldüÄŸü büyük bir depremle sarsÄ±lmÄ±ÅŸ, 2016 yÄ±lÄ±nda da Matthew KasÄ±rgasÄ± adayÄ± vurmuÅŸtu. Ülkede hâlâ 40 bin kiÅŸi deprem sonrasÄ± oluÅŸturulan kamplarda yaÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca son yÄ±llarda ortaya çÄ±kan kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle binlerce kiÅŸi de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 14:36

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