TÃ¼rkiye eÄŸitimi terk eden genÃ§ nÃ¼fusta zirvede

TÃ¼rkiyeâ€™de 2016 yÄ±lÄ± itibariyle genÃ§lerin yÃ¼zde 34,3â€™Ã¼ eÄŸitimini tamamlamadan sonlandÄ±rdÄ±.

Avrupa Ä°statistik Ofisi’nin (Eurostat) 2016 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin geçtiÄŸimiz ay yayÄ±nlanan verilerine göre Türkiye, 18-24 yaÅŸ arasÄ±ndaki insanlar arasÄ±nda lise eÄŸitimini tamamlamadan eÄŸitimi terk etmiÅŸ olanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülke oldu.

DoÄŸruluk PayÄ±’nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, Türkiye’de eÄŸitimden erken ayrÄ±lma oranlarÄ± AB ülkelerinin çok çok üstünde. Rapora göre Türkiye’de 2016 yÄ±lÄ± itibariyle bu yaÅŸ grubundaki gençlerin yüzde 34,3’ü eÄŸitimini tamamlamadan sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ. Yani Türkiye’de, okul çaÄŸÄ±ndaki her üç gençten biri eÄŸitimine devam edemiyor. Listede Türkiye’yi Ä°zlanda ve Malta izliyor. AB’nin liseyi bitirmeden eÄŸitimden ayrÄ±lma oranÄ± ortalamasÄ± ise yüzde 10,6.

AynÄ± rapor incelendiÄŸinde eÄŸitimi terk oranÄ±nÄ±n Türkiye’de coÄŸrafi bölgeler arasÄ±nda nasÄ±l daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da görülebiliyor. Lise mezuniyeti olmadan eÄŸitimini bÄ±rakmÄ±ÅŸ öÄŸrencilerin oranÄ± bölge illerinde yüzde 51,6 ile en yüksek orandayken, en düÅŸük olduÄŸu bölge ise DoÄŸu Karadeniz olarak kaydedilmiÅŸ.

EÄŸitimi bÄ±rakma oranlarÄ± cinsiyetler açÄ±sÄ±ndan incelendiÄŸinde de bir yakÄ±nlÄ±k söz konusu. 18-24 yaÅŸ arasÄ± erkeklerin lise mezuniyeti öncesinde eÄŸitimi terk etme oranÄ± yüzde 32,3 iken aynÄ± yaÅŸ grubunda kadÄ±nlarÄ±n oranÄ± yüzde 35,8.

'OKULA DEVAMSIZLIK' LÄ°STESÄ°NDE DE Ä°LK SIRADA

OECD tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan Bir BakÄ±ÅŸta EÄŸitim 2015 baÅŸlÄ±klÄ± raporda yer alan verilere göre, Türkiye’de okula devamsÄ±zlÄ±k yapan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± da oldukça yüksek. PISA testinin uygulanacaÄŸÄ± güne kadarki iki haftalÄ±k sürecin incelendiÄŸi araÅŸtÄ±rmaya göre, Türkiye’de iki haftada en az bir kere okula devamsÄ±zlÄ±k yapan öÄŸrenci oranÄ± yüzde 54.2. Türkiye, “okula devamsÄ±zlÄ±k” sÄ±ralamasÄ±nda bu oranla ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, OECD ülkelerinde bu ortalama ise sadece yüzde 14.5. (HABER MERKEZÄ°)

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