Srebrenitsaâ€™ya â€˜BarÄ±ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ baÅŸladÄ±

Srebrenitsa KatliamÄ±â€™ndan kaÃ§mak isteyen BoÅŸnaklarÄ±n Tuzlaâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zergahta dÃ¼zenlenen 'BarÄ±ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' Nezuk'tan baÅŸladÄ±.

Srebrenitsa KatliamÄ±’ndan kaçmak isteyen BoÅŸnaklarÄ±n orman yolundan güvenli bölge Tuzla’ya ulaÅŸmak için kullandÄ±ÄŸÄ± güzergahta geleneksel olarak düzenlenen “BarÄ±ÅŸ YürüyüÅŸü” binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nezuk kasabasÄ±ndan baÅŸladÄ±.

Bu yÄ±l 14’üncü kez düzenlenen “BarÄ±ÅŸ YürüyüÅŸü”ne katÄ±lanlar, 35 kurbanÄ±n topraÄŸa verileceÄŸi Potoçari AnÄ±t MezarlÄ±ÄŸÄ±’na ulaÅŸmak için 3 günü yolda geçirecek.

Srebrenitsa’da hayatta kalmayÄ± baÅŸaran Munir Habibovic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yürüyüÅŸün organizatörlerinden olduÄŸunu belirterek “Bu yÄ±lki güzergah soykÄ±rÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1995 yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lanla aynÄ±. Kamenica tepesinde bulunan 13 kilometrelik alan mayÄ±nlardan temizlenerek bu yÄ±lki yürüyüÅŸe dahil edildi. Söz konusu yol üzerinde binden fazla BoÅŸnak öldürüldü” dedi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 10 Temmuz’da bu yÄ±l kimliÄŸi tespit edilen 35 kurbanÄ±n topraÄŸa verileceÄŸi Potoçari AnÄ±t MezarlÄ±ÄŸÄ±’na ulaÅŸmasÄ± planlanÄ±yor. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, “BarÄ±ÅŸ YürüyüÅŸü” kapsamÄ±nda, Potoçari’ye ulaÅŸmak için her gün yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre yol yürüyecek.

Srebrenitsa kurbanlarÄ±nÄ±n her 11 Temmuz’da anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Potoçari AnÄ±t MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda 6 bin 575 kurbanÄ±n mezarÄ± bulunuyor.

SÄ±rp askerlerinin 11 Temmuz 1995’te ÅŸehri ele geçirmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan katliamda, 8 binden fazla BoÅŸnak sivil katledilmiÅŸ ve toplu mezarlara gömülmüÅŸtü. Aradan 23 yÄ±l geçmesine raÄŸmen binin üzerinde kurbanÄ±n cansÄ±z bedenine hâlâ ulaÅŸÄ±lamadÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 14:05

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