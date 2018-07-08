FotoÄŸraf: DHA
Hatay'da kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu
Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu.
Hatay'Ä±n Hassa ilçesinde 1 Temmuz günü kaybolan konuÅŸma engelli Ufuk Tatar'Ä±n (6) cansÄ±z bedeni bulundu.
Ailesiyle birlikte Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde yer alan Hassa'nÄ±n kÄ±rsal ArpalÄ±uÅŸaÄŸÄ± Mahallesi'ndeki akrabalarÄ±nÄ± ziyarete gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduÄŸu bildirilen amcasÄ± Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiÄŸi kaynaÄŸÄ±n bulunduÄŸu bölgede kayboldu.
KaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olma ihtimali de deÄŸerlendirilen Ufuk'u arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanÄ± sÄ±ra vatandaÅŸlar da katÄ±ldÄ±.
YapÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 8'inci gününde kayÄ±p Ufuk'un cansÄ±z bedeni bulundu.
Ekipler Ufuk'un kaybolduÄŸu günden bu yana yaklaÅŸÄ±k 50 kilometrelik alanÄ± tarÄ±yordu. (Hatay/DHA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 13:13
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