Almanyaâ€™da yeni polis yasasÄ±na karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¶steri: Ä°ptal edin!

DÃ¼sseldorfâ€™ta bir araya gelen 18 bin kiÅŸi, 'Polis Yetkilerini ArtÄ±rma YasasÄ±â€™na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼; 'Ä°ptal edin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Selçuk KOZAN

Düsseldorf

Almanya’nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan Polis Yetkilerini ArtÄ±rma YasasÄ±’na karÅŸÄ± eyaletin baÅŸkenti Düsseldorf’ta sendikalar, siyasi partiler, çeÅŸitli kitle örgütleri ve inisiyatiflerin çaÄŸrÄ±sÄ±yla bütük bir gösteri düzenlendi. Cumartesi günü Sendikalar BirliÄŸi (DGB) binasÄ± önünde baÅŸlayan gösteriye, organize komitesinin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre 18 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YasasÄ±n Mecliste görüÅŸülmesinin yaz tatili sonrasÄ±na bÄ±rakÄ±lmasÄ±, polisin eyleme katÄ±lÄ±mÄ± azaltmak için yaptÄ±ÄŸÄ± tehdit içerikli açÄ±klamalara ve eylemin yaz tatili öncesi gerçekleÅŸmesine raÄŸmen katÄ±lÄ±mÄ±n beklenenin çok üzerinde olmasÄ±, halk arasÄ±nda yasaya tepkinin tahmin edilenden de yüksek olduÄŸunu gösterdi.

Yeni polis yasasÄ±nÄ± protesto eden vatandaÅŸlar pankartlar, dövizler ve sloganlar eÅŸliÄŸinde eyalet parlamentosuna doÄŸru yürüyüÅŸe geçti. YürüyüÅŸ boyunca eyleme katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±. Gençlerin katÄ±lÄ±mi ise dikkat çekiciydi.

TARAFTAR GRUPLARINDAN YOÄžUN KATILIM

Schalke 04, Düsseldorf ve FC Köln futbol kulübü taraftarlarÄ± yürüyüÅŸe güçlü katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±. Yüzlerce döviz ve pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kortejde coÅŸku ve sloganlar yürüyüÅŸe damgasÄ±nÄ± vurdu. Taraftarlar yasanÄ±n iptal edilmesi çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yürüyüÅŸ boyunca dile getirdiler.

YürüyüÅŸ Eyalet Parlamentosu önünde yapÄ±lan mitingle devam etti. DeÄŸiÅŸik örgütler adÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarda, çÄ±kacak yasanÄ±n bir an önce iptal edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± dile getirildi. YasanÄ±n özgürlükleri ve demokratik haklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran konuÅŸmacÄ±lar, bu yasanÄ±n derhal iptal edilmesi istendi.

FotoÄŸraf: Evrensel

YürüyüÅŸe eyalet parlamentosunda muhalefette bulunun SPD ve YeÅŸiller de destek verdi. AyrÄ±ca Sol Parti, MLPD, DKP, DÄ°DF gibi pek çok örgüt ve kurum da pankart ve bayraklarÄ±yla eylemde yerini aldÄ±. DÄ°DF Gençlik gençlik örgütleriyle birlikte gençlik blokunda beraber yürüdü.

Almanya Demokratik Kürt Toplumu (Nav-Dem) yürüyüÅŸe kitlesel olarak katÄ±larak, son günlerde polisin Kürt derneklerine yönelik baskÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nayan döviz ve pankartlar taÅŸÄ±yarak tepkilerini dile getirdiler.

YASADA NELER YER ALIYOR

CDU-FDP koalisyon hükümetinin iÅŸ baÅŸÄ±nda olduÄŸu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hazÄ±rlanan yasa tasarÄ±nda “terör tehlikesine karÅŸÄ±” polise daha fazla yetkilerin verilmesi öngörülüyor. Buna göre polisin somut bir ÅŸüphe olmadan istediÄŸi zaman trafikte kontrol yapmasÄ±, kiÅŸi ve araçlarÄ± aramasÄ±nÄ±n önü açÄ±lÄ±yor. Yine kamuya açÄ±k alanlara daha fazla kameranÄ±n yerleÅŸtirilmesi, hiçbir delil olmadan zanlÄ± görülen kiÅŸilerin telefonlarÄ± baÅŸta olmak üzere bütün iletiÅŸin araçalarÄ±nÄ±n dinlenmesi, içeriÄŸinin deÄŸiÅŸtirilmesi hedefleniyor.

AyrÄ±ca ihtiyaç duyulmasÄ± durumunda ÅŸüpheli kiÅŸilerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ± ve baÅŸka kiÅŸilerle görüÅŸmeler yapmasÄ± da yasaklanabilecek. Åžüphelinin oturduÄŸu yerden baÅŸka bir yere gitmesi de yasaklar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Bunu güvence altÄ±na almak için elektronik kelepçe takÄ±labilecek.

Eyalette ÅŸu anda gözaltÄ± süresi en fazla 48 saat. Ancak gelecekte bu süre bir hafta (holiganlar), 10 gün (aile içi ÅŸiddet) ve 28 güne (terör ÅŸüphesi) çÄ±karÄ±labilir.

AyrÄ±ca bugüne kadar 12 saatle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan kimlik tespit süresi gelecekte 7 güne çÄ±karÄ±lÄ±yor.

Meclisteki ilk geniÅŸ tartÄ±ÅŸmanÄ±n 7 Haziran’da yapÄ±lmasÄ± planlanan yasa daha sonra tepkiler nedeniyle yaz sonrasÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 12:12

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