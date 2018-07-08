Kanada'da aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 54â€™e yÃ¼kseldi

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana etkili olan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 54'e yÃ¼kseldi.

Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 54’e yükseldi.

Montreal Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Direktörü Dr. Mylene Drouin, Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana etkili olan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak hava yüzünden ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 54’e yükseldiÄŸini söyledi.

Sadece Montreal’de aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 33’e yükseldiÄŸini belirten Drouin, geri kalan 21 ölüm vakasÄ±nÄ±n çevre ÅŸehirlerde kaydedildiÄŸini ifade etti.

Drouin, ölenlerin yüzde 60’Ä±nÄ±n yalnÄ±z yaÅŸayan yaÅŸlÄ±lar olduÄŸunu, bu kiÅŸilerin evlerinde soÄŸutma sistemi ya da klima bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Quebec Eyaleti SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, özellikle yaÅŸlÄ±lar ve kronik hastalÄ±klarÄ± olanlarÄ±n, binalarÄ±n içindeki Ä±sÄ± birikiminden olumsuz etkilendiÄŸi belirtildi.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Quebec eyaleti genelindeki sÄ±cak hava alarmÄ±nÄ± kaldÄ±rarak hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n iki gün içinde mevsim normallerine dönmesinin beklendiÄŸini duyurdu. (Montreal/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 10:55

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