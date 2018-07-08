El bombasÄ±nÄ±n 'kazara patlamasÄ±' sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸubayazÄ±t'ta el bombasÄ±nÄ±n kazara patlamasÄ± sonucu 1 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2 asker yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilçesinde el bombasÄ±nÄ±n kazara patlamasÄ± sonucu bir askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, iki askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AçÄ±klamada, olayÄ±n dün gerçekleÅŸtiÄŸi belirtilerek "Bizleri derin bir acÄ± ve üzüntüye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah’tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 09:58

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