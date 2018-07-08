BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼ÅŸaviri Abdurrahman Ä°lhan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan atama kararlarÄ± ile BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼ÅŸaviri Abdurrahman Ä°lhan baÅŸka bir gÃ¶reve atanmak Ã¼zere gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±.

BaÅŸbakanlÄ±k ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna göre, BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸaviri Abdurrahman Ä°lhan baÅŸka bir göreve atanmak üzere görevinden alÄ±ndÄ±.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah YavaÅŸ, bu göreve yeniden atandÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, çeÅŸitli Adli TÄ±p Ä°htisas Kurulu üyeliklerine de atamalar yapÄ±ldÄ±. (Ankara/AA)

Son OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±, 701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 09:19

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