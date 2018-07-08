DEÃœ'de barÄ±ÅŸ akademisyenlerine soruÅŸturma aÃ§an rektÃ¶r de ihraÃ§ edildi

701 sayÄ±lÄ± KHK ile DEÃœ'deki gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan barÄ±ÅŸ akademisyenleri ve haklarÄ±nda soruÅŸturma aÃ§an eski rektÃ¶r Adnan Kasman ihraÃ§ edildi.

Metehan UD

Ä°zmir

701 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararname ile (KHK) "Bu suça ortak olamayacaÄŸÄ±z" baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için Dokuz Eylül Üniversitesitesi'ndeki (DEÜ) görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan akademisyenler ile imzacÄ± akademisyenleri görevinden uzaklaÅŸtÄ±ran eski rektör Adnan Kasman da ihraç edildi.

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile de üniversitelerdeki kÄ±yÄ±m da devam etti. Birçok üniversiteyle birlikte Ä°zmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde de ihraçlar yaÅŸandÄ±. YayÄ±nlanan listede DEÜ'den aralarÄ±nda 'Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza atan barÄ±ÅŸ akademisyenlerinin de bulunduÄŸu 19 öÄŸretim görevlisi görevlisi yer alÄ±yor.

Dokuz Eylül Üniversitesi imzacÄ± akademiysenlerden TÄ±p Fakültesindeki Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Ä°zge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis UlaÅŸ ile Ä°ktisat Fakültesindeki Prof. Dr. YeÅŸim Edis Åžahin, Prof. Dr. AyÅŸen Uysal, Dr. Nuri Erkin BaÅŸer, ArÅŸ. Gör. AydÄ±n ArÄ±, ArÅŸ. Gör. Serap SarÄ±taÅŸ, Güzel Sanatlar Fakültesindeki öÄŸretim görevlisi Emel Yuvayapan, MimarlÄ±k Fakültesindeki ArÅŸ. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesindeki ArÅŸ. Gör. Özer Yersüven ihraç edildi.

Ä°mzacÄ± akademisyenler haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda bundan bir yÄ±l önce görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ESKÄ° REKTÖR ADNAN KASMAN DA Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Ä°hraç edilen isimler arasÄ±nda üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da yer alÄ±yor. Kasman, barÄ±ÅŸ akademisyenleri hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± emrini vererek görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±na sebep olmuÅŸtu. Kasman, da bir süre sonra hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Dokuz Eylül Üniversitesin'de ayrÄ±ca çeÅŸitli fakültelerden 6 öÄŸretim görevlisi daha görevinden ihraç edildi. Yine Ä°zmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nden de 5 öÄŸretim görevlisi de ihraç edilenler arasÄ±nda yer aldÄ±.

Son OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±, 701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 08:51

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