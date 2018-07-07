Adana'da onur yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yasaklanmasÄ±na tepki

Adana ValiliÄŸi, LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n Onur YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™nÃ¼ yasakladÄ±. LGBTÄ°+â€™ler Ä°HDâ€™de basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Adana LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ±, bugün yapacaklarÄ± Onur YürüyüÅŸlerinin Adana ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yasaklanmasÄ±na Ä°HD Adana Åžube binasÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile tepki gösterdi. “AlÄ±ÅŸÄ±n, buradayÄ±z gitmiyoruz” pankartÄ± ile yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Adana LGBTÄ°+ DayanÄ±ÅŸmasÄ± adÄ±na konuÅŸan Mehmet Bayram, Adana'da ilk kez yapÄ±lmak istenen Onur YürüyüÅŸü'nün Adana ValiliÄŸi'nce “HalkÄ± kin ve nefrete düÅŸürmek” iddiasÄ±yla yasaklanmasÄ±na tepki gösteredi. Yasaklama kararÄ±nÄ±n ifade ve örgütlenme özgürlüÄŸü ile toplantÄ±, gösteri ve yürüyüÅŸ hakkÄ±nÄ± ihlali anlamÄ±na geldiÄŸini söyleyen Bayram, “ValiliÄŸin kararÄ±nda yapmak istediÄŸimiz etkinliÄŸin içeriÄŸinin toplumun bir kesimini kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik edeceÄŸine iliÅŸkin gerekçesi LGBTÄ°’lerin uzun yÄ±llardan bu yana mücadele yürüttüÄŸü homofobik, bifobik ve transfobik zihniyetin adeta bir dÄ±ÅŸavurumundan ibaret olup neredeyse yeryüzündeki tüm hukuk sistemlerince güvence altÄ±na alÄ±nan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ± ihlalinin de en somut tezahürüdür” dedi.

‘KARAR ÅžÄ°DDETÄ°N BÄ°R PARÇASI’

Akit Gazetesi'nde Harun Sekmen imzalÄ± “Mobil homolar provokasyon peÅŸinde” baÅŸlÄ±klÄ± habere de tepki gösteren Bayram, “Adana ValiliÄŸi’nin Adana’da ilk defa yapÄ±lacak olan Onur YürüyüÅŸünü yasaklamasÄ±, Akit Gazetesinin nefret söylemlerini ve bu anayasal engellerin politik olduÄŸunu ve bizleri varoluÅŸ mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceÄŸini yüksek sesle söylüyoruz” dedi. Yasaklama kararÄ±nÄ±n mevcut nefretin bir parçasÄ± olduÄŸunu ve meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bayram, “Adana Onur YürüyüÅŸ’ü tam da bu sebeplerle önemlidir ve yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Otoriter devlet rejimine karÅŸÄ± verilen mücadelenin bizler olmadan baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± toplumun tüm kesimlerine de ayrÄ±ca hatÄ±rlatÄ±yoruz. Adana’dayÄ±z, buradayÄ±z, kararlÄ±yÄ±z. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Adana Onur YürüyüÅŸü yasaklamalara raÄŸmen hepimize kutlu ve mutlu olsun” dedi.

‘LGBTÄ°+’LER KAMUSAL ALANDA SORUNLARLA KARÅžI KARÅžIYA’

Adana'da LGBTÄ°'lerin maruz kaldÄ±klarÄ± hak ihlallerine de dikkat çeken Bayram, ÅŸöyle devam etti:

“Adana’da bulunan ortaöÄŸretim kurumlarÄ±ndaki LGBTÄ°+’lerin okul yönetimi ve akranlarÄ± tarafÄ±ndan fiziksel ÅŸiddete ve sözel zorbalÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birebir görüÅŸmelerde, 28 genç LGBTÄ°+’nin 16’sÄ±nÄ±n nakil iÅŸlemleri ile baÅŸka kurumlara yerleÅŸtirildiÄŸini, 14’ünün ise disiplin suçuna sevk edildiÄŸine rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Adana’da bulunan 5 trans seks iÅŸçisi sistematik bir ÅŸekilde takip edildiklerini, çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ±, adli ve medikal süreçlerde keyfi muamelelere maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmiÅŸlerdir. SÄ±rf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliÄŸinden ötürü 5 birey sokak ortasÄ±nda sözlü ve fiziksel ÅŸiddete maruz kalmÄ±ÅŸ ve ilgili karakollara yapÄ±lan ÅŸikayetlerdeki failler halen bulunamamÄ±ÅŸtÄ±r. Adana’ya çevre illerden medikal ve adli süreçler için gelen LGBTÄ°+’lerle, Adana’da yaÅŸayan LGBTÄ°+’lerin sorunlarÄ± da eklenince heteronormatif kamusal alanlarda LGBTÄ°+’ler birçok sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmaktadÄ±r. 1 ay önce Adana’ya trans geçiÅŸ süreci için tedavi olmaya gelen trans bir erkek, yapÄ±lan operasyonlar neticesi sonrasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir.” (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 23:24

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