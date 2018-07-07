ABDâ€™li basketbol oyuncusu Tyler Honeycutt hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Bir dönem Anadolu Efes formasÄ± da giyen BirleÅŸik AmerikalÄ± forvet Tyler Honeycutt hayatÄ±nÄ± kaybetti. Oyuncunun geçen sezon formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ± bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±.

Khimki Moskova Kulübü tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Tyler Honeycutt'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi doÄŸrulanÄ±rken, "Tyler Honeycutt vefat etti. Oyuncunun menajeri sayÄ±n Aaron Mintz de Honeycutt'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±. Tyler'Ä±n ailesi ve dostlarÄ±na en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Tyler" denildi.

Öte yandan EuroLeague organizasyonunun resmi sosyal medya hesabÄ± üzerinden de Honeycutt'Ä±n sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilendi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 22:08

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