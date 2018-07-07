Zonguldak'ta kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 2 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Zonguldakâ€™ta kaÃ§ak iÅŸletildiÄŸi iddia edilen bir kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte mahsur kalan 2 iÅŸÃ§inin cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde kaçak iÅŸletildiÄŸi iddia edilen kömür ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte kalan 2 iÅŸçinin cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsÄ±z iÅŸletildiÄŸi iddia edilen maden ocaÄŸÄ±nda göçük meydana geldi. Bu sÄ±rada ocakta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan YÄ±ldÄ±z (30) mahsur kaldÄ±.

Göçükten kurtulan bir iÅŸçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri ile Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na baÄŸlÄ± tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ocaklarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin de yardÄ±m ettiÄŸi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± 4 saat sürdü. Ekipler çalÄ±ÅŸma sonunda Cankurt ve YÄ±ldÄ±z'Ä±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Ferdi AkÄ±llÄ±/AA

HayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Ferdi AkÄ±llÄ±/AA

Bu arada, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan bir maden iÅŸçisi havasÄ±zlÄ±ktan etkilenerek rahatsÄ±zlandÄ±. RahatsÄ±zlanan iÅŸçiye saÄŸlÄ±k ekipleri müdahale etti.

Kozlu KaymakamÄ± ve Vali YardÄ±mcÄ± Vekili Ahmet Karakaya, Ä°l Emniyet Müdürü Ahmet Metin TuranlÄ±, Kilimli Belediye BaÅŸkanÄ± Ali ArslankÄ±lÄ±ç, Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 10:42

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