Zonguldak'ta kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 2 iÅŸÃ§i mahsur kaldÄ±

Zonguldakâ€™ta kaÃ§ak iÅŸletildiÄŸi iddia edilen bir kÃ¶mÃ¼r ocakÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k yaÅŸandÄ±. GÃ¶Ã§Ã¼kte iki iÅŸÃ§i mahsur kaldÄ±.

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde bir kömür ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte iki iÅŸçi mahsur kaldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsÄ±z iÅŸletildiÄŸi iddia edilen maden ocaÄŸÄ±nda göçük meydana geldi.

Bu sÄ±rada ocakta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan YÄ±ldÄ±z (30) mahsur kaldÄ±.

Göçükten kurtulan bir iÅŸçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, saÄŸlÄ±k ekipleri polis ve Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na baÄŸlÄ± tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan iÅŸçileri kurtarmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na çevredeki ocaklarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler de yardÄ±m ediyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 20:24

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