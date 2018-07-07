Ankara'da inÅŸaatta Ã§Ã¶kme; 3 Ã¶lÃ¼ 1 yaralÄ±

Ankara Etimesgutâ€™ta bir inÅŸaatÄ±n giriÅŸ katÄ±nda Ã§Ã¶kme meydana geldi. Enkaz altÄ±nda kalan 3 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼, 1 iÅŸÃ§i ise yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.

Ankara’nÄ±n Etimesgut ilçesinde bir inÅŸaatÄ±n giriÅŸ katÄ±nda, asma kat yapÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda beton dökülürken, çökme meydana geldi. Enkaz altÄ±nda kalan 3 iÅŸçi öldü, 1 kiÅŸi ise yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±.

Olay, akÅŸam saatlerinde Etimesgut Ä°lçesi Åžehit Celal Ä°ÅŸen Caddesi ile 1467 Sokak'Ä±n kesiÅŸtiÄŸi noktadaki bir binada meydana geldi. Bir binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda yapÄ±lan asma kat çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, çelik üzerine atÄ±lan Ä±slak betonun aÄŸÄ±rlÄ±k yapmasÄ± sonucu çökme meydana geldi. 4 inÅŸaat iÅŸçisi beton, demir ve kalÄ±p parçalarÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri ve diÄŸer iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 3 iÅŸçinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 1 iÅŸçi ise yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±. YaralÄ± iÅŸçi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

VALÄ°LÄ°K AÇIKLAMA YAPTI

Ankara ValiliÄŸi de olayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Olayla ilgili adli ve idari soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Etimesgut Ä°lçesi Åžehit Celal Ä°ÅŸen Caddesi ile 1467 SokaÄŸÄ±n kesiÅŸiminde bulunan binanÄ±n giriÅŸ katÄ±nda yapÄ±lan asma kat çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, çelik üzerine atÄ±lan Ä±slak betonun aÄŸÄ±rlÄ±k yapmasÄ± sonucunda çökme meydana gelmiÅŸtir. Çökme esnasÄ±nda ilk belirlemelere göre 4 iÅŸçi enkaz altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 3 iÅŸçinin cesedi enkaz altÄ±ndan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve 1 iÅŸçi de yaralÄ± olarak kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli ve idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (DHA)

Toprak altÄ±nda kalÄ±p Ã¶ldÃ¼, geride Ã§izmeleri kaldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 19:41

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