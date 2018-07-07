Ä°ptal kararÄ±na raÄŸmen KazÄ±m Koyuncu iÃ§in bir araya geldiler

7-8 Temmuz tarihlerinde Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenmesi planlanan KazÄ±m Ä°syandÄ±r gÃ¼nleri, BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n iptal kararÄ±na raÄŸmen baÅŸladÄ±.

"Ä°nsan Ölür Ä°syan YaÅŸar" sloganÄ±yla düzenlenen KazÄ±m Ä°syandÄ±r günleri, BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n iptal kararÄ±na raÄŸmen AbbasaÄŸa ParkÄ±’nda düzenleniyor.

Güvenlik önlemi alÄ±namayacaÄŸÄ± gerekçesiyle BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan etkinliÄŸin iptal edilmesine tepki gösterenler, AbbasaÄŸa ParkÄ±'nda bir araya geldi.

Burada düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda kaymakamlÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara tepki gösterildi:

“BarÄ±ÅŸ içinde bir dünyayÄ± bütün insanlÄ±ÄŸa bütün kalbiyle dileyen, dostumuz KazÄ±m Koyuncu’nun aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 10. 11. ve 12. yÄ±llarÄ±nda yer kavgasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde KazÄ±m’Ä±n dostlarÄ±yla onu seven ve özleyen herkesle bir aradaydÄ±k. Bu sene yani 13. yÄ±lÄ±nda da bir araya geldik. Ancak BeÅŸiktaÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aslÄ±nda politik olan keyfi bir engellemesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

Yerim yurdum yoktur benim, Dünyada bir yerdeyim ben diyen KazÄ±m’Ä±n kendisidir isyan, engellenemez. Dünyaya hiçbir ÅŸey bÄ±rakmamÄ±ÅŸ insanlar bugün KazÄ±m’Ä±n ürettiÄŸi sevgiyi yok edebileceklerini sanÄ±yorlar, ellerinde bulunan güçlerle bugün burada sadece sahne kurulmasÄ±na engel olabilirler. KazÄ±m’Ä±n ürettiÄŸi 3-5 kiÅŸilik olmayan sevginin çoÄŸalmasÄ±na engel olamayacaklardÄ±r.

Bizler biliyoruz ki KazÄ±m yalnÄ±zca kurulan sahnede deÄŸil, her bir horon halkasÄ±nda, karÄ±nca telaÅŸÄ±nda, daÄŸlarÄ±n arasÄ±ndan uzanÄ±p Karadeniz’e kavuÅŸan derelerin sesinde, aÄŸaç dolusu yaprakta, yüzümüze dokunan yaÄŸmur damlalarÄ±nda, salÄ±ncaktan düÅŸüp yeniden ayaÄŸa Kalkan çocuklarÄ±n inancÄ±nda ve hep onurumuzdadÄ±r.

YÄ±llar önce KazÄ±m Koyuncu “Beni Çernobil deÄŸil Türkiye’deki sistem kanser etti” demiÅŸti. KazÄ±m’Ä±n bahsettiÄŸi sistem tam olarak bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sistemin ta kendisidir. Yerel yönetimler ve üstleri baÅŸ ve bakanlarÄ± OHAL bahanesiyle sanatÄ±n önüne set çekebileceklerini, hafÄ±zalardan silebileceklerini düÅŸünüyorlar. Bizler KazÄ±m’Ä±n dostlarÄ±, sevenleri, yoldaÅŸlarÄ± ve onu özleyenler olarak bugün burada yapÄ±lmak istenen engellemelere karÅŸÄ± bir aradayÄ±z ve bir arada olmaya devam edeceÄŸiz.”

KazÄ±m Ä°syandÄ±r günleri çeÅŸitli etkinliklerle devam ediyor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

KazÄ±m Koyuncu anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen 'KazÄ±m Ä°syandÄ±r' gÃ¼nleri yasaklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 19:01

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