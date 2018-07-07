Toprak altÄ±nda kalÄ±p Ã¶ldÃ¼, geride Ã§izmeleri kaldÄ±

Kocaeli DarÄ±caâ€™da altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k yaÅŸandÄ±. Bir iÅŸÃ§i toprak altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde, altyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± için açÄ±lan kanalda bulunan Hasan Sekman (47), göçük sonucu toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Sekman'dan geriye kalan toprak altÄ±nda kalan çizmeleri oldu.

Olay, öÄŸle saatlerinde, DarÄ±ca SÄ±rasöÄŸütler Mahallesi 1672 Sokak'ta meydana geldi. Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nin altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapan müteahhit firma, sokakta kanal açarak boru döÅŸeme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparken, göçük meydana geldi. Bu sÄ±rada kanalda bulunan Hasan Sekman, içeri dolan toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Ä°ÅŸçiler, 112 Acil'e haber verirken, bir yandan da arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak için çabaladÄ±. Sekman, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n uÄŸraÅŸlarÄ± sonucu toprak yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralÄ± halde çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu sÄ±rada Hasan Sekman'Ä±n çizmeleri topraÄŸÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Gelen 112 Acil ekibi tarafÄ±ndan Farabi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Sekman, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:47

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