Londraâ€™da 46. Pride London yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi

Bu yÄ±l 46â€™Ä±ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen â€˜Pride Londonâ€™ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ BBC binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde baÅŸladÄ±.

BirleÅŸik KrallÄ±k’ta, bu yÄ±l 46’Ä±ncÄ±sÄ± düzenlenen ‘Pride London’ yürüyüÅŸü, yerel saatle bugün 12.00'de Portland Palace'de bulunan BBC binasÄ±nÄ±n önünde baÅŸladÄ±.

YürüyüÅŸ, Oxford Circus, Regent Street, Piccalilly Circus, Pall Mall ve Trafalgar Square güzergâhÄ±nÄ± takip ederek bakanlÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu White Hall'da son bulacak.

BaÅŸkent Londra’da 46 yÄ±l önce 1972’de baÅŸlayan "Pride London" kutlamalarÄ± bugüne kadar geliÅŸerek devam ediyor.

Barcklays BankasÄ± ve Londra BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ana sponsorluÄŸunu üstlendiÄŸi yürüyüÅŸün, ayrÄ±ca aralarÄ±nda Londra UlaÅŸÄ±m Servisi, Starbucks, Delta Virgin Atlantic ve Tesco'nun da bulunduÄŸu irili ufaklÄ± çok sayÄ±da sponsoru bulunuyor.

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da yürüyüÅŸte yer alan katÄ±lÄ±mcÄ±lar kendi ülkelerini bayraklarla temsil ediyorlar.

Pride London, destekleyicisi Metro Politan Polis TeÅŸkilatÄ± Yekilisi David Müsker, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yürüyüÅŸün güvenli ve dostluk havasÄ± içinde geçmesi için titiz bir çalÄ±ÅŸma ile bütün tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

YürüyüÅŸün direktörü Michael Salter-Church, bu seneki yürüyüÅŸe 472 farklÄ± grubun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Pride London yürüyüÅŸü farklÄ± gruplardan birçok insanÄ±n bir araya geldiÄŸi, kutlamalar ve protestolar yaptÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik. Umuyoruz ki bu etkinlikle baÅŸka ülkelere de birlik ve beraberlik mesajÄ±nÄ± verebiliriz.”

Bu yÄ±l 15 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸe 2010 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda bir milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YürüyüÅŸe aralarÄ±nda London Fire Brigade, Post Office, Police, Royal Mail! National Health Service, Facebook ve Sainsburys gibi çok sayÄ±da kurum ve kuruluÅŸ da destek verdiler. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:38

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