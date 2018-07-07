Silivriâ€™de lavanta hasadÄ±

3. Lavanta Hasat ÅženliÄŸi yarÄ±n Silivri'de baÅŸlayacak. Åženlik kapsamÄ±nda atÃ¶lyeler de aÃ§Ä±lacak.

Silivri Belediyesinin düzenlediÄŸi 3. Lavanta Hasat ÅženliÄŸi’nde yarÄ±n hasat yapÄ±lacak. Kent ve kent çevresi tarÄ±mda yerel yönetimlere model olan TarÄ±msal Üretim ve AraÅŸtÄ±rma Merkezinde düzenlenecek hasat programÄ± akademisyenler, ilçe protokol üyeleri, üreticiler ve halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸecek.

Bu kadar büyük, verimli topraklara, bu kadar büyük zenginliÄŸe sahip bir ülkede tarÄ±mdaki zenginleÅŸmeden baÅŸka kurtuluÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Belediye BaÅŸkanÄ± Özcan IÅŸÄ±klar, “Bu zenginliÄŸi eÄŸitimle taçlandÄ±rÄ±rsak anaokulundan çocuÄŸu topraÄŸa dokunarak büyütüp, içinde ne zenginlikler sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterebilirsek bu çemberi, bu kaderi kÄ±rabiliriz. Sizleri renkli, bir o kadar da keyifli geçecek lavanta hasat ÅŸenliÄŸimize bekliyorum” dedi.

HASAT PROGRAMI

YarÄ±n saat 18.00’de lavanta hasadÄ± ile baÅŸlayacak programda alana lavanta sularÄ± püskürtülecek. Lavanta yaÄŸ damÄ±tÄ±lmasÄ±, lavanta sabunlarÄ±, takÄ± tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸenlikte; yaprak sanatÄ± atölyesi, kurabiye atölyesi ve resim atölyesi de açÄ±lacak. Konuklara kinoa salatasÄ±, lavantalÄ± ve melisalÄ± limonata ikram edilecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:29

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