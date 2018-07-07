Siirt BelediyeÂ  EÅŸ BaÅŸkanÄ± BakÄ±rhanâ€™a 10 yÄ±l hapis cezasÄ±

Tutuklu Siirt Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Tuncer BakÄ±rhanâ€™a, 10 yÄ±l 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

Tutuklu Siirt Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Tuncer BakÄ±rhan’a, 10 yÄ±l 15 gün hapis cezasÄ± verildi. HDP Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ “Bununla hedeflenen HDP’nin fiilen tasfiyesidir” dedi.

TutuklandÄ±ktan sonra Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine kayyÄ±m atanan DBP’li Siirt Belediye EÅŸbaÅŸkanÄ± Tuncer BakÄ±rhan hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± önceki gün Siirt 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. BakÄ±rhan, duruÅŸmaya Bolu F Tipi Cezaevinden SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±.

SavcÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda, BakÄ±rhan’Ä±n dosyadaki suçlamalardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ederken; BakÄ±rhan yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, uzun süredir siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, üzerine atÄ±lÄ± suçlarÄ± reddederek tahliyesini ve beraatÄ±nÄ± istedi. Mahkeme heyeti BakÄ±rhan’a “örgüt üyesi” olmak iddiasÄ±yla 8 yÄ±l 9 ay, “örgüt propagandasÄ±” iddiasÄ±yla ise 1 yÄ±l 3 ay 15 gün hapis cezasÄ± verdi.

‘HAKSIZ BÄ°R CEZA’

BakÄ±rhan’Ä±n avukatÄ± Mesut BeÅŸtaÅŸ, müvekkiline yönelik suçlamalarÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ±basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve genel merkez yöneticilerini karÅŸÄ±lamak olduÄŸunu belirtti. HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BektaÅŸ ise konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yargÄ±nÄ±n, baskÄ± altÄ±nda karar verdiÄŸini ifade etti.

BakÄ±rhan, uzun süredir hastalÄ±klarla mücadele ediyordu. BakÄ±rhan’a Akalin Gastrit (Safra kesesi sÄ±vÄ±sÄ±nÄ±n mideye akmasÄ±) teÅŸhisi konmuÅŸtu. BakÄ±rhan’Ä±n cezaevi kuÅŸÄ±llarÄ± nedeniyle durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. (Siirt/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:06

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