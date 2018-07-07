Polis asma yapraÄŸÄ±nÄ± uyuÅŸturucu sandÄ±: 3 gÃ¶zaltÄ±

Adanaâ€™da polis ekipleri bir araÃ§ iÃ§erisinde gÃ¶rdÃ¼kleri asma yapraÄŸÄ±nÄ± uyuÅŸturucu sanÄ±p 3 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Adana'da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüÄŸü saksÄ±daki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayÄ± da uyuÅŸturucu sanÄ±p, sürücüya 'dur' ihtarÄ±nda bulundu. Polisin ihtarÄ±na uymayan, 10 dakikalÄ±k takip sonucu yolcu minibüsüne çarparak duran araç sürücüsünün ehliyetsiz olduÄŸu için kaçtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

3 genç, lüks otomobille gezintiye çÄ±ktÄ±. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen otomobilin yanÄ±na motorlu yunus ekibi durdu. Polisler aracÄ±n içinde gördükleri saksÄ±daki bitkiyi Hint keneviri, bidonlarÄ±n içindeki salamura yapraÄŸÄ±da uyuÅŸturucu sandÄ±. Polisler, yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±nca harekete geçe notomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayÄ±p kaçmaya baÅŸladÄ±. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya baÅŸladÄ±. Kent trafiÄŸinin en yoÄŸun olduÄŸu Turan Cemal Beriker BulvarÄ±'ndan kaçan otomobil, çok sayÄ±da ekiple takibe alÄ±ndÄ±. Ehliyetsiz sürücü, Dr. Ali MenteÅŸoÄŸlu Caddesi'nde yolcu almak için duraÄŸa yanaÅŸan minibüsün yanÄ±ndan geçmek isterken kaldÄ±rÄ±mla minibüs arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ°ÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI

Hareket edemeyen otomobili, peÅŸindeki motorize yunus ekipleri sardÄ±. Araç içerisinde isimleri açÄ±klanmayan 3 kiÅŸi ise yere yatarÄ±lÄ±p arkadan kelepçelendi. Bu sÄ±rada vatandaÅŸlar olan biteni korku dolu bakÄ±ÅŸlarla izledi. Polis otomobiline bindirilen zanlÄ±lar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yunus ekipleri ise otomobilde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracÄ± içinde aÄŸlayan sürücünün ise ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± için kaçtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtÄ±m. BaÅŸÄ±ma gelene bakÄ±n" dedi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:50

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