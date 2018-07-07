Twitter dezenformasyonu Ã¶nlemek iÃ§in milyonlarca hesabÄ± kapattÄ±

Twitter sahte haberlerin yayÄ±lmasÄ±na engel olmak iÃ§in geÃ§en 2 ayda 70 milyondan fazla hesabÄ± sildi.

Twitter, dezenformasyon ve yalan haberlerin yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek için 2 ayda 70 milyon hesabÄ± kapattÄ±. Washington Post'tan edinilen bilgiye göre, Twitter bu süre dahilinde her gün 1 milyondan fazla hesabÄ± askÄ±ya aldÄ±.

Twitter, hatalÄ± ya da sahte içerikleri, yayÄ±mlanmalarÄ±ndan önce kapsamlÄ± bir biçimde incelemediÄŸi için sÄ±kça eleÅŸtirilmekteydi.

Bu nedenle ÅŸirket, artÄ±k sahte içerik yayan hesaplarÄ± kaldÄ±rmaya ve bu tür içerikler paylaÅŸan hesaplarÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±, kapatmadÄ±ÄŸÄ± takdirde dahi takip altÄ±nda tutma kararÄ± aldÄ±.

Twitter, bu yeni politikasÄ± uyarÄ±nca, mayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda toplam 70 milyondan fazla hesabÄ± mecradan sildi.

Twitter'Ä±n aylÄ±k kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± 336 milyon kiÅŸiyken, bunun 70 milyonu aÅŸkÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n hesaplarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, analistler tarafÄ±ndan çok radikal bir hareket olarak tanÄ±mlanÄ±yor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:44

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