AKP'nin TBMM BaÅŸkan adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu

AKP TBMM BaÅŸkan adayÄ± olarak Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± gÃ¶sterdi.

27. Dönem TBMM BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, TBMM Genel SekterliÄŸi'ne baÅŸvurulara baÅŸladÄ±. TBMM Genel SekreterliÄŸi'ne bugün saat 16.30'da ilk baÅŸvuruyu yapan AKP oldu. AKP'nin Meclis'teki kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda varÄ±lan karar sonucu, Meclis BaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m gösterildi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'deki makamÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM BaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya “Vatana, millete hayÄ±rlÄ± olur inÅŸallah” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Kendisinin yeni dönemin ilk TBMM BaÅŸkanÄ± adayÄ± olduÄŸunun belirtilmesi üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Ama baÅŸka adaylar da çÄ±kabilir” dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°lk turda sonuçlanÄ±r mÄ±?" sorusu üzerine “Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur” diye konuÅŸtu.

Kendisinin daha önce TBMM BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya verdiÄŸi "Allah bir kapÄ±yÄ± kapatÄ±r, bir kapÄ±yÄ± açar." ÅŸeklindeki yanÄ±tÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "KapÄ± açÄ±ldÄ±, gidiyoruz” ifadesini kullandÄ±.

MECLÄ°S BAÅžKANLIÄžI SEÇÄ°M SÜRECÄ°

AdaylÄ±k baÅŸvurularÄ± 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü saat 00.00'da sona erecek. TBMM BaÅŸkanlÄ±k seçiminin ise 12 Temmuz PerÅŸembe günü yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2 oy çoÄŸunluÄŸu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoÄŸunluk olan 301 oy zorunluluÄŸu aranacak. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:25

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