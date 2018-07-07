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Ãœcretlerinde kesinti yapÄ±lan liman iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±
07 Temmuz 2018 17:12
Dubai Port limanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, Ã¼cretlerde yapÄ±lan kesintilere karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±raktÄ±.
Kocaeli Körfez’de bulunan Dubai Port limanÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ücretlerinde yapÄ±lan kesinti nedeniyle iÅŸ bÄ±raktÄ±. TaÅŸeron firma Erkar Denizcilik’e baÄŸlÄ± olarak çalÄ±ÅŸan ITV operatörleri ücretlerine yapÄ±lan kesintiye tepki göstererek önceki gün iki saat boyunca iÅŸ bÄ±raktÄ±. Firma tarafÄ±ndan verilen sonrasÄ± dün yeniden iÅŸbaÅŸÄ± yapan iÅŸçiler, verilen sözlerin tutulmamasÄ± üzerine tekrar iÅŸ bÄ±raktÄ±.
LÄ°MANDA Ä°Åž DURDU
Limanda yük doldurma ve boÅŸaltma iÅŸlemlerinin yapÄ±lamamasÄ± sebebiyle firma yönetimi tarafÄ±ndan yeni sözler verildi. Ä°ÅŸçiler bunun üzerine tekrar iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:18
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