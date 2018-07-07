Ä°sveÃ§â€™te kriz ve savaÅŸ durumu araÅŸtÄ±rmasÄ±

Ä°sveÃ§ savaÅŸ ve kriz durumuna karÅŸÄ± Ã¶zel ÅŸirketlerin sorumluluklarÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Ä°sveç

MayÄ±s ayÄ± içinde vatandaÅŸlarÄ±nÄ± kriz ve savaÅŸ durumunda ne yapacaklarÄ± konusunda bilgilendirmek için 5 milyon civarÄ±nda broÅŸür daÄŸÄ±tan Ä°sveç, ÅŸimdi de özel ÅŸirketlerin sorumluluklarÄ±nÄ± belirlemek için bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°sveç Hükümetinin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, daha önce kamu kurumlarÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen toplumsal hizmetlerin günümüzde özel ÅŸirketler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtiliyor. Bu durumun topyekûn savunmanÄ±n planlanmasÄ± için daha baÅŸka yükümlülüklerin yerine getirilmesinin zorunluluÄŸuna dikkat çekiliyor.

Toplumun hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ dönemindeki krizlerin üstesinden gelme ölçeÄŸinde olduÄŸu ve bunun alarm ve savaÅŸ durumunda toplumun ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilmesinde bulunuluyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPACAK

Bu nedenle de ticaret ve sanayi sektörünün topyekûn savunma içindeki rolünün araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kamu sektörü ile özel sektör arasÄ±nda alarm hali ve savaÅŸ durumunda topyekûn savunmamanÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için merkezi, bölgesel ve yerel düzeyde iÅŸbirliÄŸinin gerçekleÅŸmesi için planlama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunun altÄ± çiziliyor. Savunma BakanÄ± Peter Hultqvist, Ä°sveç’in daha önce büyük ölçüde tasfiye ettiÄŸi sivil savunmayÄ± yeniden inÅŸa edeceÄŸini söyledi. Yeni örgütlenme, savaÅŸ ve kriz durumlarÄ±nda elektrik, elektronik iletiÅŸim, ulaÅŸÄ±m ve finans hizmetlerinin gerçekleÅŸtirilmesi, yakÄ±t ve gÄ±da temininden sorumlu olacak.

AB ÜYELÄ°ÄžÄ° VE LÄ°BERAL POLÄ°TÄ°KANIN SONUÇLARI

Ä°sveç Çiftçiler Federasyonu’nun (LFR) geçtiÄŸimiz haftalarda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir rapor, Ä°sveç’te tüketilen gÄ±dalarÄ±n yüzde 48’inin baÅŸka ülkelerden ithal edildiÄŸini ortaya koydu. Ä°sveç’in 1995 yÄ±lÄ±nda Avrupa BirliÄŸi üyesi olmasÄ± ve liberal ekonomi politikalara yönelmesinden sonra ithal edilen gÄ±da ürünlerinin çeÅŸit ve miktarÄ±nda belirgin bir artÄ±ÅŸ görüldü.

1990 yÄ±lÄ±nda ithal edilen süt mamulleri ve etin oranÄ± yüzde 12 iken bu rakam 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 31’e yükseldi. Piyasa ekonomisinin geçerli olduÄŸunu söyleyen Frisell, Ä°sveç’in AB üyesi olmasÄ±ndan sonra gÄ±da ithalatÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek “Biz sonsuz barÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorduk ama ÅŸimdi farklÄ± bir durumdayÄ±z” dedi.

Ä°SVEÇ, EKTÄ°ÄžÄ° ÜRÜNLERÄ°N TOHUMLARINI BÄ°LE Ä°THAL EDÄ°YOR

Sivil Savunma Federasyonu BaÅŸkanÄ± Gunilla Nordgren de, bir kriz ve savaÅŸ durumunda gÄ±da ürünlerinin kÄ±sa sürede tükeneceÄŸini ve gÄ±da sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± belirttikten sonra “Ä°sveç ektiÄŸi ürünlerin tohumlarÄ±nÄ± bile ithal ediyor. Sivil savunmayÄ± yeni baÅŸtan planlamamÄ±z gerekiyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TarÄ±mda üretimi durdurmanÄ±n kolay ancak yeniden baÅŸlatmanÄ±n zor olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Nordgren, tarÄ±mda üretimin eski haline getirilmesinin 10 yÄ±l alacaÄŸÄ± tahmininde bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:05

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