Eski Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Correa hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

Latin Amerika Ã¼lkesi Ekvadorâ€™un eski Devlet BaÅŸkanÄ± Rafael Correa hakkÄ±nda uluslar arasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Latin Amerika ülkesi Ekvador’da bir muhalif milletvekilinin kaçÄ±rÄ±lmasÄ± olayÄ±na dahil olmakla suçlanan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Rafael Correa hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Karar, açÄ±lan dava kapsamÄ±nda baÅŸkent Quito’da görülen duruÅŸmaya ifade vermeye çaÄŸrÄ±lan 55 yaÅŸÄ±ndaki eski devlet baÅŸkanÄ±, mahkemeye gitmeyince çÄ±karÄ±ldÄ±.

YargÄ±ç Daniella Camacho, Belçika’da yaÅŸayan Correa’Ä±n ülkeye iadesi için Interpol ile iletiÅŸime geçtiklerini söyledi.

Correa, eski muhalif milletvekili Fernando Balda’nÄ±n 2012’de Kolombiya’da kaçÄ±rÄ±lmasÄ± olayÄ±na dahil olmakla suçlanÄ±yor.

CORREA GERÄ° DÖNMEYECEK

Correa ise sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter’dan, kendisine yöneltilen suçlamalarÄ± reddetmiÅŸti. Ancak Correa Ekvador’a giderek duruÅŸmalara katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi, “Dava sürerse belki 10 yÄ±l daha Ekvador’a dönemem” diyen Rafael Correa, görev süresi dolduktan sonra Ekvador’u terk etmiÅŸ ve ailesiyle birlikte eÅŸinin vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’e yerleÅŸmiÅŸti.

Öte yandan ülkede Correa’ya destek verenler de tutuklanmasÄ±nÄ± isteyenler de çeÅŸitli eylemler yapÄ±yor. GeçtiÄŸimiz günlerde Correa yönetimi döneminde baskÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ birçok siyasi örgüt ve kurum “Correa hapse” sloganlarÄ±yla eylem yaptÄ±. Cuma günü ise Correa yanlÄ±larÄ± baÅŸkent Quito’da sokaÄŸa çÄ±karak yakalama kararÄ±na tepki gösterdi.

RAFAEL CORREA KÄ°MDÄ°R?

Ekvador’u 10 yÄ±l boyunca yöneten Rafael Correa, 2007 yÄ±lÄ±nda ülkenin ilericilerinin, demokratlarÄ±nÄ±n, sosyalist ve komünist parti ve örgütlerin ortak adayÄ± ve Alianza Pais (Ülke Ä°ttifakÄ±) partisinin adayÄ± olarak seçimlere girmiÅŸ ve kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk yÄ±llardÄ±nda Kurucu Meclis oluÅŸturarak halkÄ±n geniÅŸ katÄ±lÄ±mÄ±yla yeni anayasa hazÄ±rlanmasÄ±na öncülük eden Correa, daha sonraki yÄ±llarda ise politikalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ, yeni anayasal haklarÄ± birer birer ortadan kaldÄ±rÄ±rken, öÄŸrenci liderleri, sol siyasetçiler, yerli örgütü yöneticileri birer birer tutuklanmaya baÅŸlandÄ±. Öte yandan Correa döneminde uluslar arasÄ± inÅŸaat tekeli Odebrecht’e de rüÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ihaleler verildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ± ve Correa’nÄ±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yapan Jorge Glass bu nedenle 6 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Üçüncü kez baÅŸkan adayÄ± olamayan Correa, görev süresinin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkeyi terk etti. Correa’nÄ±n koltuÄŸuna ise Alianza Pais’ten aday olan ve seçimleri kazanan Lenin Morena seçildi. Correa’nÄ±n otoriter rejiminin ardÄ±ndan tüm kesimlere “uzlaÅŸma” çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak Ä±lÄ±mlÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸta bulunan Morena, ülkedeki tüm ekonomik sorunlarÄ± Correa döneminin kötü yönetimine baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:57

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