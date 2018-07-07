Tayland'da maÄŸaradaki Ã§ocuklarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Tayland'da ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde kaybolduktan 9 gÃ¼n sonra bulunan Ã§ocuklarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Tayland'Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra saÄŸ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini maÄŸaradan çÄ±karmak için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, son birkaç günde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n durmasÄ± ve maÄŸaradaki su seviyesinin görece azalmasÄ±yla ortaya çÄ±kan elveriÅŸli koÅŸullarÄ±n, yarÄ±n beklenen yaÄŸmurla deÄŸiÅŸebileceÄŸini, bu sebeple çocuklarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmak üzere hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Tahliye operasyonu için uzman dalgÄ±çlardan oluÅŸan iki grubun hafta sonu bölgeye ulaÅŸmasÄ±nÄ± beklediklerini kaydeden Vali Osatanakorn, "BaÅŸtan beri kafamÄ±zdaki plan çocuklarÄ± mümkün olduÄŸunca çabuk dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmaktÄ±. Burada belirleyici faktör maÄŸaradaki su seviyesinin mümkün olduÄŸunca düÅŸük olduÄŸu bir anÄ± kollamaktÄ±. Nitekim ÅŸu anda sel sularÄ± bir miktar çekilmiÅŸ durumda. Ancak yaÄŸmurun yeniden yaÄŸmaya baÅŸlamasÄ±yla su seviyesi yeniden yükselmesinin ne gibi risklere yol açabileceÄŸini bilmiyoruz." dedi. Valinin açÄ±klamalarÄ± çocuklarÄ±n hafta sonu yeniden baÅŸlamasÄ± beklenen yaÄŸmur öncesinde acil bir operasyonla çÄ±karÄ±labileceÄŸi yorumlarÄ±na yol açtÄ±.

GENÇ ANTRENÖR, AÄ°LELERDEN ÖZÜR DÄ°LEDÄ°

ÇocuklarÄ±n 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörü Ekapol Chanthawong da yazdÄ±ÄŸÄ± notla ailelerden özür diledi. Antrenör yazdÄ±ÄŸÄ± notta, "DeÄŸerli ebeveynler, çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n hepsi iyiler, ekipler onlara iyi bakÄ±yor. Onlara elimden gelen en iyi ÅŸekilde göz kulak olacaÄŸÄ±mdan emin olabilirsiniz. Destek olan herkese teÅŸekkür ediyor ve sebep olduÄŸumuz bu sÄ±kÄ±ntÄ± için tüm ailelerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldÄ±.

'BURADAN ÇIKINCA KIZARMIÅž TAVUK YEMEYE GÄ°DECEÄžÄ°Z'

Öte yandan deniz komandolarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi 12 çocuk ve antrenörleri maÄŸarada yazdÄ±klarÄ± mektuplarÄ± dalgÄ±çlarla dÄ±ÅŸarda bekleyen ailelerine yolladÄ±. Çocuklar da ailelerine durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu anlatan mektuplar kaleme aldÄ±. Çocuklardan biri, mektubunda "Ben iyiyim, burada hava birazcÄ±k soÄŸuk ama merak etmeyin. DoÄŸum günü partimi hazÄ±rlayÄ±n." diye yazdÄ±. Tun adÄ±ndaki bir çocuk, "Annecim ve babacÄ±m, ben iyiyim, lütfen endiÅŸe etmeyin. (ArkadaÅŸÄ±m) Yod'a söyleyin, buradan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda kÄ±zarmÄ±ÅŸ tavuk yemeye gideceÄŸiz. Sevgilerimle." ifadelerini kullandÄ±. Mick adÄ±ndaki bir diÄŸer çocuÄŸun mektubunda da "Hepinizi çok özledim. Büyükbaba, amca, anne, baba ve kardeÅŸlerim. Ben içerdeyim, deniz komandolarÄ± bize burada iyi bakÄ±yor. Hepinizi seviyorum." dedi.

OKSÄ°JEN SEVÄ°YESÄ° AZALIYOR, SU SEVÄ°YESÄ° KRÄ°TÄ°K

Ä°nfografik: AA

Kurtarma ekipleri maÄŸara içindeki oksijen seviyesinin düÅŸmesinden endiÅŸe ediyor. OlaÄŸan koÅŸullarda yüzde 21 civarÄ±nda olmasÄ± gereken oksijen oranÄ± yüzde 15'e kadar geriledi. Ekipler oksijen seviyesinin daha fazla düÅŸme ihtimaline maÄŸaraya bir hava pompasÄ± yerleÅŸtirdi.

Kurtarma ekipleri pazar günü beklenen yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ öncesinde maÄŸaradaki su seviyesini düÅŸürmek için zamana karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±yor. Ekipler, sel sularÄ±nÄ± drenaj pompalarÄ±yla tahliye ederek maÄŸaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceÄŸi seviyede tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Grubun mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± nokta ile maÄŸara giriÅŸi arasÄ±nda birbirine baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k üçer kilometrelik iki ayrÄ± tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde sel sularÄ±yla kaplÄ± çok sayÄ±da dar geçit ve galeriler yer alÄ±yor. ÇocuklarÄ±n buralardan dalarak çÄ±karÄ±lmasÄ± tek seçenek olarak ortaya çÄ±kÄ±yor.

Ancak dalÄ±ÅŸ eÄŸitimi olmayan ve bir kÄ±smÄ± yüzme dahi bilmeyen çocuklarÄ±n, profesyonel dalgÄ±çlarÄ±n dahi birkaç saatte geçebildiÄŸi sel sularÄ±yla kaplÄ± bu geçit ve galerilerden çÄ±karÄ±lmasÄ± büyük risk taÅŸÄ±yor.

MaÄŸarada bir dalgÄ±cÄ±n oksijen tüpüyle geçemeyeceÄŸi kadar dar geçitlerin olduÄŸu kaydedildi.

Valisi Narongsak, önceki gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hafta sonu beklenen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n maÄŸara içindeki su seviyesini yeniden yükseltmesinden endiÅŸe ettikleri ifade etmiÅŸti. Narongsak, çocuklarÄ±n acilen tahliye edilmesi ihtimaline karÅŸÄ± 13 takÄ±m dalgÄ±ç kÄ±yafeti ve ekipmanÄ±nÄ±n maÄŸaranÄ±n içinde hazÄ±r bulundurulmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti.

DIÅžARIDAN HAVA BOÅžLUÄžU AÇILMAYA ÇALIÅžILIYOR

Öte yandan, daÄŸ eteÄŸindeki maÄŸaraya dÄ±ÅŸarÄ±dan alternatif bir giriÅŸi saÄŸlamak üzere hava boÅŸluÄŸu açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± da devam ediyor. Ekipler bu amaçla daÄŸÄ±n yamaçlarÄ±na 100 kadar kuyu açtÄ±. Bunlardan 18'nin maÄŸaraya ulaÅŸma ihtimalinin olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Ancak çocuklarÄ±n mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± nokta ile daÄŸ yüzeyi arasÄ±ndaki 800 metre ile 1000 metre arasÄ±nda mesafe bulunuyor.

YaÅŸlarÄ± 11 ile 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non maÄŸarasÄ±na yaptÄ±klarÄ± gezide maÄŸaranÄ±n giriÅŸinin sularla kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan içeride mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±. KayÄ±p grup maÄŸarada 9 gün süren arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunmuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:48

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