Laboratuvarda Ã¼retilen insan beyninde alzheimerÄ± engellediler

Almanya DoÃ§. Dr. Ã‡aÄŸhan KÄ±zÄ±l ve ekibi, laboratuvar ortamÄ±nda alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk defa Ã¼Ã§ boyutlu insan beyni Ã¼zerinde engellemeyi baÅŸardÄ±.

Almanya Nörodejeneratif HastalÄ±klar Merkezinde Helmholtz AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Doç. Dr. ÇaÄŸhan KÄ±zÄ±l ve ekibi, laboratuvar ortamÄ±nda alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk defa üç boyutlu insan beyni üzerinde modellemeyi ve engellemeyi baÅŸardÄ±. ‘Developmental Cell’ adlÄ± bilimsel dergide yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rma Dresden Rejeneratif Terapi Merkezi (CRTD), Dresden Teknik Üniversitesi ve Max Bergmann Polimer AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (IPF) tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildi. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, üretilen bu model ile daha önce bilinmeyen bir hastalÄ±k mekanizmasÄ±nÄ± bulmanÄ±n yanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi ile ilgili bir proteini kullanarak yeni bir deneysel tedavi metodu da geliÅŸtirdi. Ä°nsan beyninin kendini nasÄ±l yenileyebileceÄŸine dair bilgileri açÄ±ÄŸa çÄ±karan araÅŸtÄ±rmayla Doç. Dr. ÇaÄŸhan KÄ±zÄ±l ve ekibi, alzheimer patolijisini insan beyin dokusunun özelliklerini yansÄ±tan üç boyutlu bir deneysel sistemde benzer ÅŸekilde üretmeyi baÅŸardÄ±lar. HalihazÄ±rda tedavisi olmayan alzheimer için tedavi imkanlarÄ±nÄ± sunmasÄ± beklenen bu deneysel sistemin baÅŸarÄ±sÄ±, insan beyninden alÄ±nan sinir sistemi kök hücrelerinden fonksiyonel sinir hücrelerinin yapÄ±lmasÄ±nda yatÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lara göre, üç boyutlu sistemde oluÅŸan sinir hücreleri, bizim beynimizdeki hücrelerin iÅŸlev ve yapÄ± olarak bir benzeri. Bu sistemde kök hücrelerden nasÄ±l sinir hücresi yapabileceÄŸimizi ve insan beyninin geliÅŸimini araÅŸtÄ±rmak da olasÄ±.

DAHA ÖNCE BÄ°LÄ°NMEYEN BÄ°R MEKANÄ°ZMAYI BULDUK’

Kök hücreler insan sinirlerini oluÅŸturduÄŸunda, kompleks bir sinir aÄŸÄ± da yaratÄ±yorlar. Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nda beyindeki bu karmaÅŸÄ±k aÄŸlar yok oluyor. Kök hücrelerin asÄ±l görevi yeni sinir hücresi yapmak olsa da alzheimer koÅŸullarÄ±nda bu gerçekleÅŸmiyor. GeliÅŸtirilen sistemde araÅŸtÄ±rmacÄ±lar alzheimera sebep olan Amyloid denen moleküllerle insan beyninde alzheimer durumunda görülen patolojiyi de yeniden üretmeyi baÅŸardÄ±lar. Daha önce alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kök hücrelerin sinir oluÅŸturma özelliÄŸini nasÄ±l yok ettiÄŸine dair çok az veri bulunduÄŸunu belirten Dr. KÄ±zÄ±l, kendi sistemleri ile daha önce bilinmeyen bir mekanizmayÄ± da bulduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Buna göre, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi tarafÄ±ndan salgÄ±lanan IL4 adlÄ± molekülün alzheimer durumunda kök hücrelerin sinir hücresi yapmasÄ±nÄ± engelleyen KYNA molekülünü baskÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve böylece kök hücrelerin sinir hücresi yapma kapasitesini geri getirdiÄŸi bulunmuÅŸ oldu. Üretilen sinir hücreleri, ortamda alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n patolojik etkenleri olmasÄ±na raÄŸmen karmaÅŸÄ±k sinir aÄŸlarÄ±nÄ± yapabilme ve elektrik sinyalini iletebilme kapasitesine sahip hale geliyorlar. “Bizler, sistemimizin, pek çok açÄ±dan benzersiz olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Birincisi, halihazÄ±rda sadece birkaç etkisiz ilacÄ±n kullanÄ±mda olduÄŸu alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± yeni ve çok etkili ilaçlar geliÅŸtirilmesi için katkÄ±da bulunabilecek bir model geliÅŸtirmiÅŸ olduk. Ä°kincisi; daha önce alzheimer deneysel olarak insan beyninde hiç çalÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Biz bu yeni sistemle bunu olanaklÄ± kÄ±lan modelle bir ilki gerçekleÅŸtiriyoruz. Üçüncüsü de; alzheimerda kök hücre tedavisi uzun zamandÄ±r göz ardÄ± edilen bir çalÄ±ÅŸma alanÄ±ydÄ±. Bu araÅŸtÄ±rmamÄ±z alzheimerÄ±n tedavisine yönelik yepyeni bir perspektif sunuyor.”

Alzheimer konusundaki çalÄ±ÅŸmalarÄ± için Doç. Dr. ÇaÄŸhan KÄ±zÄ±l’Ä±n laboratuvarÄ±na Alman Nörodejeneratif HastalÄ±klar Merkezi (DZNE), Helmholtz AraÅŸtÄ±rma TopluluÄŸu, Dresden Teknik Üniversitesi (TU Dresden), Dresden Rejeneratif Terapi Merkezi (CRTD) ve Alman AraÅŸtÄ±rma TopluluÄŸu (DFG) tarafÄ±ndan 3.2 milyon avro destek saÄŸlanÄ±yor. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:45

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