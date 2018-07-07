KÄ±rklareliâ€™den CHP Genel Merkeziâ€™ne kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

KÄ±rklareli'nin CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Siyam KesimoÄŸlu ile CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Tayfun Okan Ã‡obancÄ±k kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

CHP’de genel baÅŸkanlÄ±k için tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde CHP'nin adayÄ± Muharrem Ä°nce'ye yüzde 58 oy oranÄ±yla en yüksek desteÄŸi veren KÄ±rklareli'nde, CHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Siyam KesimoÄŸlu ile CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Taygun Okan ÇobancÄ±k, yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamalarla, partide kurultay isteyerek, Ä°nce'yi destekleyeceklerini bildirdi. Ä°nce'nin geçen PerÅŸembe günü teÅŸekkür ziyaretinde bulunduÄŸu KÄ±rklareli'nin Belediye BaÅŸkanÄ± KesimoÄŸlu, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, doÄŸru hamlelerle seçim sürecine yön verdiÄŸini ve umutlarÄ±nÄ± yeÅŸerttiÄŸini belirterek, ÅŸöyle dedi:

“Görüyorum ki sokaklarÄ±mÄ±z, tabanÄ±mÄ±z ve örgütümüz çok açÄ±k bir biçimde SayÄ±n Ä°nce'nin baÅŸarÄ±sÄ± için kenetlenmiÅŸtir ve gelecek için çalÄ±ÅŸmak istemektedir. Bundan sonra SayÄ±n Muharrem Ä°nce'nin Genel BaÅŸkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adÄ±na Türkiye'de Muharrem Ä°nce'ye yüzde 58 ile en çok desteÄŸi veren il KÄ±rklareli'nin Belediye BaÅŸkanÄ± olarak ben dahil, KÄ±rklarelili 5 kurultay delegemiz ve 1 YDK üyemizin kurultay için imzalarÄ± hazÄ±rdÄ±r. Sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakÄ±ÅŸÄ±r olgunlukta ve saygÄ±n bir biçimde tamamlanmasÄ±nÄ± diliyor, sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ± sunuyorum.”

CHP KÄ±rklareli Ä°l BaÅŸkanÄ± Tayfun Okan ÇobancÄ±k da yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda Muharrem Ä°nce'ye destek verdiklerini belirtti. ÇobancÄ±k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“CHP KÄ±rklareli delegasyonu olarak bizler, büyük isimler deÄŸil, büyük davaya inanmÄ±ÅŸ isimleriz. TabanÄ±mÄ±zÄ±n duygularÄ±nÄ±n, umutlarÄ±nÄ±n ve özlemlerinin ÅŸarkÄ± söylemek olduÄŸunu duymazdan gelebilmemiz, deÄŸiÅŸim taleplerine her ne sebep ve kaygÄ± ile olursa olsun kayÄ±tsÄ±z kalabilmemiz mümkün deÄŸildir. Hele koltuk kaygÄ±mÄ±z kesinlikle yoktur. Ülkemizin mevcut yönetim ÅŸekli ile Atatürk Devrimlerine inanmÄ±ÅŸ hiçbir CHP'linin kayÄ±tsÄ±z kalamayacaÄŸÄ± aÅŸikârdÄ±r. Siyaset bir iddia ve bir hedef için yapÄ±lÄ±r. Hedefimiz CHP iktidarÄ±nda tam baÄŸÄ±msÄ±z Türkiye ve parlamenter sisteme geri dönüÅŸtür. Bunun yolu da yenilenmek ve çalÄ±ÅŸmak, çalÄ±ÅŸmak, çalÄ±ÅŸmaktÄ±r. Yerel seçimler önünde bir an evvel gerekli adÄ±mlar atÄ±lmalÄ±, CHP'nin deÄŸiÅŸim ve yenilenme çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bizler de bu deÄŸiÅŸim ve yenilenmenin CHP'ye zarar vermeden centilmence geçeceÄŸi ümidindeyiz ve buna katkÄ± yapmak istiyoruz. Demokratik bir mücadele sonunda, bu deÄŸiÅŸimin SayÄ±n Muharrem Ä°nce ile gerçekleÅŸeceÄŸine inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r.” (DHA)

Muharrem Ä°nce: CHP'de deÄŸiÅŸim rÃ¼zgarlarÄ± esiyor, kavga yok

CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay iÃ§in 634 delege imzasÄ± gerekiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:38

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