7 bin 531 Ã§iftÃ§i icralÄ±k oldu

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, icra takibi yapÄ±lan ortak sayÄ±sÄ±nÄ±n 7.531 kiÅŸi olduÄŸunu bildirdi.Â

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, tarÄ±m kredi kooperatiflerine borcu olan 7 bin 531 çiftçi için icra takibi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, borcu ertelenen ortak sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 14 bin 287 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarÄ±m kredi kooperatiflerine olan borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi için icra takibi baÅŸlatÄ±lan çiftçilerin sorununu, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer, yazÄ±lÄ± soru önergesinde “TarÄ±m Kredi Kooperatifi kaç projeye destek vermektedir? Toplam proje desteÄŸi alan çiftçi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Kaç ilde örgütlüdür? Geri dönüÅŸüm olmadÄ±ÄŸÄ± için takipte alacak sayÄ±sÄ± ve icra dosyasÄ± sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Kooperatif vasÄ±tasÄ± ile son beÅŸ yÄ±lda daÄŸÄ±tÄ±lan hayvan sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Kredi borcu ertelenen çiftçi sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?” ÅŸeklindeki sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi.

BORÇLU ORTAK SAYISI 11 BÄ°N 911

Kanuni takip hesaplarÄ±nda borcu bulunan ortak sayÄ±sÄ±nÄ±n 11.911 olduÄŸunu açÄ±klayan Bakan FakÄ±baba, icra takibi yapÄ±lan ortak sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 7.531 kiÅŸi olduÄŸunu bildirdi.

14 BÄ°N 287 ÇÄ°FTÇÄ°NÄ°N BORCU ERTELENDÄ°

Kooperatifler vasÄ±tasÄ±yla 83.081 adet büyükbaÅŸ ve 236.364 adet küçükbaÅŸ hayvan satÄ±ÅŸ ve tesliminin gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirten Bakan FakÄ±baba, “05.06.2018 tarihi itibarÄ±yla erteleme hesaplarÄ±nda borcu bulunan ortak sayÄ±sÄ± 14.287 kiÅŸidir” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

1625 BÄ°RÄ°M KOOPERATÄ°FÄ° VE 199 HÄ°ZMET BÜROSU

CHP milletvekili Gürer’in önergesine yanÄ±t veren Bakan FakÄ±baba, TarÄ±m Kredi Kooperatiflerinin Ülke genelinde 36.473 yerleÅŸim yerinde 1.625 birim kooperatif ve 199 hizmet bürosu ile çiftçilere hizmet verdiÄŸini söyledi.

GÜRER: ‘ÇÄ°FTÇÄ°LER BORÇ BATAÄžINDA’

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ tarÄ±m politikalarÄ±nÄ±n çiftçileri borç bataÄŸÄ±na sürüklediÄŸini belirtti. Üreticilerin ürününü deÄŸerinde satamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ömer Fethi Gürer, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta girdi maliyetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çiftçilerin kredi kullanarak günü kurtarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gürer, “Girdi maliyetleri arttÄ±kça ve ürün de para etmeyince çiftçi aldÄ±ÄŸÄ± kredileri ödeyemez duruma gelmiÅŸtir. Bugün 7 binden fazla çiftçi icra kÄ±skacÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸsa, bakanlÄ±ÄŸÄ±n ÅŸapkasÄ±nÄ± önüne koyup, uygulamakta olduÄŸu yanlÄ±ÅŸ tarÄ±m politikalarÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Ä°thale dayalÄ± üretici ve tüketiciyi korumayan tarÄ±m politikasÄ± yerine ürün girdi fiyatlarÄ± düÅŸürülen, üretimi destekleyen politikalara yönelinmelidir ” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 16:24

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