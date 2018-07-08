Adana'da pazardayÄ±z: ZammÄ± yapanlar bizim maaÅŸÄ±mÄ±zla pazara Ã§Ä±ksÄ±n

AÃ§Ä±klanan enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana'da semt pazarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±k. VatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ± yanÄ±yor.

Volkan PEKAL

Adnan KARATAÅž

Adana

TÜÄ°K haziran ayÄ± enflasyonunu yüzde 2.61 olarak açÄ±kladÄ±, yÄ±llÄ±k enflasyon ise yüzde 15.39 ile rekor kÄ±rdÄ±. Enflasyon oranÄ± ana akÄ±m medyada emekliye müjde olarak verilirken, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ‘bazÄ± ürünlerdeki’ zamlarÄ± ‘ekonominin gereÄŸi’ olarak açÄ±kladÄ±. Peki sadece bazÄ± ürünlerin mi fiyatÄ± arttÄ±? Adana’da semt pazarlarÄ± bunun tersini söylüyor. ÅžakirpaÅŸa semt pazarÄ±nda görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçisi de emeklisi de “Mutfak yanÄ±yor. ZamlarÄ± yapanlar gelsin bizim maaÅŸlarÄ±mÄ±zla geçinsin” diyor.

KIZI KANSER OLAN KADININ SARIMSAK MÜCADELESÄ°

Adana’nÄ±n Seyhan Ä°lçesi’ne baÄŸlÄ± ÅžakirpaÅŸa mahallesinde sempt pazarÄ±nda vatandaÅŸla yÄ±llÄ±k yüzde 15.39 gerçekleÅŸerek rekor kÄ±ran enflasyonun hayatlarÄ±na nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduk. PazarÄ±n bitimine doÄŸru pazarda hâlâ kalabalÄ±k gözlemleniyor. BazÄ± vatandaÅŸlar tezgahÄ±nÄ± kaldÄ±ran esnafÄ±n döktüÄŸü sarÄ±msaklardan saÄŸlamlarÄ±nÄ± seçmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°smini vermek istemeyen emekli bir kadÄ±n derdini dökmek istercesine konuÅŸuyor: “KÄ±zÄ±m kanser, oÄŸluma baktÄ±ramadÄ±k kanserden öldü. Her ÅŸey para. KÄ±zÄ±m AcÄ±badem’de yatÄ±yor ÅŸuan. Günlük 100 lira veriyoruz. Refakatçi için 320 lira istiyorlar. Bir yemek 60 lira. Devlet hepsini karÅŸÄ±lamÄ±yor. Bin 300 lira ile geçim mi oluyor? Kendileri utansÄ±n. Ä°nsana vicdan lazÄ±m. Gelsinler bizim maaÅŸÄ±mÄ±zla geçinsinler bakalÄ±m geçinebiliyorlar mÄ±?”

‘PATATES 50 KURUÅž MU? MUTFAK YANIYOR?’

KonuÅŸtuÄŸumuz bir esnaf satÄ±ÅŸlarÄ±n çok güzel olduÄŸunu patatesin pazarda 50 kuruÅŸa satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edince çevresindeki insanlardan tepki görüyor. Tepki gösterenlerden Gönül isimli bir yurttaÅŸ, “Her ÅŸey pahalÄ±, mutfaklar yanÄ±yor. Kimse bir ÅŸey alamÄ±yor, dolanÄ±p dolanÄ±p boÅŸ gidiyorlar. En ucuz Adana diyorlar patates 2,5 lira. Bibere el deÄŸmiyor, meyve yiyemiyorlar” sözleriyle karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.

PAZAR BÜTÇESÄ° 10 LÄ°RA

O sÄ±rada konuÅŸmaya dahil olan esnaflardan Kadir Ä°lsider, “Milletin alÄ±m gücü yok. Millet ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ durumda” diye konuÅŸuyor. Kadir Åžentürk de pazarda temizlik eÅŸyalarÄ± satarak evini geçindiriyor. Åžentürk, “Islak mendil 1 liraydÄ±, ÅŸimdi biz 1 liraya toptan alÄ±yoruz, peçete 50 kuruÅŸtu, ÅŸimdi toptan 50 kuruÅŸ. AlÄ±m gücü yok. 10 lirayla pazara geliyor, 50 lirayla pazara geliyor. Domates 5 lira, patates 4 lira, soÄŸan 3 lira…” diyor.

‘PAZARIN BÄ°TÄ°MÄ°NE GELÄ°YORUZ’

Filiz isimli yurttaÅŸ daha ucuza almak için pazara bitime yakÄ±n gelmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸu cümleleri kuruyor: “Bu durumda iyi bir ürün de alamÄ±yoruz. Almak isteyip alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürün çok oluyor. Temel olarak domates, patates, soÄŸan, uygun diye kavun… Her ÅŸeyden birer kilo ile 1 hafta idare ediyoruz” dedi.

‘MEMLEKETE BÄ°LE GÄ°DEMÄ°YORUZ’

Bin lira emekli maaÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyen Ali Topal, “400 lira ev kirasÄ±, 100 lira elektrik geldi, 60 da su… Geriye 440 kalÄ±yor. Ben daha memleketim Malatya’ya gidemedim” diyerek yakÄ±nÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 17:50

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